В Новосибирске начнут выращивать редкие виды рыб

Специально для эксперимента закупили тысячи икринок осетра и форели
Специально для эксперимента закупили тысячи икринок осетра и форели

В Новосибирске начат эксперимент по разведению редких видов рыб. 


Специально для этого был создан новый инкубационный цех и закуплена оплодотворённая икра осетра сибирского, нельмы, муксуна и пеляди.


«Новые мощности позволят бесперебойно осуществлять искусственное воспроизводство водных биоресурсов, в том числе особо ценных, ценных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов. В цеху планируется выращивать молодь осетра сибирского — 157 тысяч штук, личинки нельмы — 5,22 млн штук, муксуна — 26,24 млн штук, пеляди — 39,36 млн штук», — сообщает Верхнеобский филиал ФГБУ «Главрыбвод».


Как отмечают специалисты филиала, на протяжении 80 лет в Новосибирске не было своих собственных площадей, а работа в арендуемых помещениях сильно осложняла работу.


В октябре новосибирские учёные обстреляли электронами солёную селедку. В результате этой обработки срок хранения селёдочных пресервов при температуре до 5 градусов увеличился с 10 до 45 суток.

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