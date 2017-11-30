Новая Mazda 6 получила акулью пасть

Новый седан Mazda 6 получил свежие очертания радиаторной решётки, бамперов и оптики, а интерьер стал копировать салоны «Ягуаров». По данным производителя, обновлённая Mazda 6 стала более мягкой на ходу и более управляемой. 


Новая Mazda 6 получила акулью пасть


«Новые настройки обеспечивают большую плавность хода, а рулевая рейка теперь жёстко закреплена на шасси, что обеспечивает большую отзывчивость. Геометрия подвески позволила снизить крены при поворотах», — уточнили в пресс-службе «Мазды».


Напомним, в новом корпоративном стиле были недавно представлены кроссоверы CX-5 и СХ-9. Особенностями экстерьера автомобилей стали обратный наклон радиаторной решётки, схожесть с акульей пастью, агрессивная прищуренная оптика. В интерьере седана Mazda 6, как и у кроссоверов, появились решения в стиле премиальных автомобилей Jaguar — алюминиевые дефлекторы воздуховодов с острыми углами, заходящая под дверные карты передняя панель.  


Новая Mazda 6 получила акулью пасть


Конкурирует Mazda 6 с Toyota Camry, Ford Mondeo, Skoda Superb. Дата начала продаж новой модели пока не называется. В Новосибирске автомобили этой марки реализует единственный дилер, компания «Фастар». Совсем недавно вышедший в продажу большой кроссовер CX-9 был протестирован порталом НГС.АВТО.   

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