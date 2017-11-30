Маршрутка въехала в КамАЗ со снегом недалеко от «МЕГИ»: в больницу попали семь пассажиров
На улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска недалеко от СТЦ «МЕГА» маршрутка столкнулась с КамАЗом: в больницу увезли семерых пассажиров.
Авария случилась около 17:00.
«57-летний водитель КамАЗа ехал по Ватутина со стороны улицы Мира и, поворачивая налево на снегоотвал, столкнулся с пассажирской маршруткой Peugeot, в которой ехали 18 пассажиров», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В аварии пострадали семь пассажиров — их отвезли в больницу. Предположительно, у одной из женщин перелом рёбер, у остальных пострадавших серьёзных травм нет.
По данным ГУ МВД по Новосибирской области, в аварию попала маршрутка
Это уже второе серьёзное ДТП с общественным транспортом за два дня. Вчера на улице Нахимова в Первомайском районе автобус маршрута
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Ксения Евдокимова
Фото предоставлены группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску