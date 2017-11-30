Маршрутка въехала в КамАЗ со снегом недалеко от «МЕГИ»: в больницу попали семь пассажиров

По предварительным данным, тяжёлых травм у пассажиров нет
По предварительным данным, тяжёлых травм у пассажиров нет

На улице Ватутина в Кировском районе Новосибирска недалеко от СТЦ «МЕГА» маршрутка столкнулась с КамАЗом: в больницу увезли семерых пассажиров.


Авария случилась около 17:00.


«57-летний водитель КамАЗа ехал по Ватутина со стороны улицы Мира и, поворачивая налево на снегоотвал, столкнулся с пассажирской маршруткой Peugeot, в которой ехали 18 пассажиров», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


В аварии пострадали семь пассажиров — их отвезли в больницу. Предположительно, у одной из женщин перелом рёбер, у остальных пострадавших серьёзных травм нет.


По данным ГУ МВД по Новосибирской области, в аварию попала маршрутка № 5.


Маршрутка врезалась в КамАЗ недалеко от СТЦ «МЕГА»
Маршрутка врезалась в КамАЗ недалеко от СТЦ «МЕГА»


Это уже второе серьёзное ДТП с общественным транспортом за два дня. Вчера на улице Нахимова в Первомайском районе автобус маршрута № 50 сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Женщина погибла.

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