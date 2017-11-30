Новосибирцы спасли голодающего сыча, который ударился головой

Мохноногий сыч уже прошёл лечение, но всё ещё нуждается в реабилитации

На этой неделе в новосибирский Центр реабилитации хищных птиц привезли мохноногого сыча из Бийска — у птицы была черепно-мозговая травма.







О пострадавшей сове волонтёрам сообщил житель Бийска — он спросил, могут ли в новосибирском центре помочь птице, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ координатор организации Яна Розман. Волонтёры согласились принять сову, и уже на следующий день маленького сыча привезли в Новосибирск — водителя нашли через сервис BlaBlaCar. Птица оказалась взрослым самцом с травмой головы.





«У него только черепно-мозговая травма. Грубо говоря, он просто очень сильно ударился головой. Ещё небольшое воспаление желудочно-кишечного тракта, но это из-за того, что он не ел», — пояснила координатор центра.







Реабилитация займёт от пары недель до месяца





Ветеринары уже оказали помощь птице, но ей нужна реабилитация — она займёт от 2 недель до месяца.







«Осталось только ждать. Динамика положительная — он уже сам стал кушать. И как только пойдёт на поправку — обязательно выпустим его в лес», — пообещала Яна Розман. Пока что птица находится на передержке у ветеринара.







По словам Розман, у подписчиков сообщества Центра реабилитации хищных птиц возник вопрос к фотографии совы. «У многих возникают вопросы — почему, если птица дикая, она сидит на руке? Если птица спокойно далась на руки, не клюётся, не сопротивляется — это не говорит о том, что она ручная. Это говорит о том, что она ослаблена и ей очень плохо», — объяснила координатор.







Когда мохноногий сыч выздоровеет, волонтёры выпустят его в лес





Ранее волонтёры спасли жизнь длиннохвостой неясыти — в разгар осени сова врезалась в здание и получила тяжёлую травму.