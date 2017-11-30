Машину полпреда Меняйло засекли возле «зебры»

Автомобиль полпреда на фото в правом нижнем углу

Сегодня утром, 30 ноября, автомобиль полномочного представителя президента в СФО Сергея Меняйло припарковался рядом с пешеходным переходом в Новосибирске.





Очевидцы сняли представительский «Мерседес» с проблесковым маячком на улице Писарева недалеко от ресторана «Фенимор Купер». Машина стояла недалеко от перекрёстка с Советской, сразу за машиной — пешеходный переход.





В пресс-службе Сибирского окружного информационного центра подтвердили, что на фото служебный автомобиль Сергея Меняйло.





«Машина стоит не на перекрёстке, не на пешеходном переходе, сзади у неё стоит машина ГИБДД со включенными маячками — всё в соответствии с правилами дорожного движения», — рассказали в пресс-службе.







В управлении ГИБДД по Новосибирской области не смогли оперативно ответить на вопрос, были ли нарушены правила дорожного движения. В инспекции попросили написать запрос, отметив, что на ответ может потребоваться несколько дней.





Автоэксперты также затруднились по фотографии сказать, нарушил ли автомобиль на фото правила. Руководитель ассоциации «Безопасная дорога» Дмитрий Сидоров подчеркнул, что на снимке видно только заднюю часть машины, но непонятны ни дорожная обстановка, ни близость к перекрёстку.





«Там не видно, впереди у него есть машины или нет. И фактически пешеходный переход-то он проехал — там чуть-чуть задняя часть. И если впереди в потоке находились машины, то ему ехать-то больше некуда», — предположил Сидоров.







Один из новосибирских автоюристов, который попросил об анонимности, тоже согласился, что фото неоднозначно. «Автомобиль стоит за пешеходным переходом, но попадает ли он в границы пешеходного перехода или не попадает?» — высказал сомнения собеседник НГС. Знака пешеходного перехода на противоположной стороне улицы Писарева на фото не видно, неразличима и дорожная разметка «зебра» на этом участке. Также эксперт добавил, что перекрёсток Советской и Писарева — Т-образный и автомобиль Меняйло никому не мешает: направо там автомобили не поворачивают.





Сергей Меняйло стал полпредом в 2016 году, в ноябре того же года он привлёк к себе внимание тем, что ради его кортежа перекрыли Димитровский мост.





В свою очередь в нарушениях ПДД были замечены городские и областные чиновники. В мае 2017 года служебная машина мэра Новосибирска Анатолия Локтя Audi A8 стояла на тротуаре возле ресторана «Фенимор Купер». В мэрии тогда пообещали провести служебную проверку инцидента c парковкой. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников сам нарушил правила в октябре: он не пристегнулся в машине в эфире федерального телеканала. Позже Травников согласился с тем, что нарушил правила дорожного движения, и сообщил, что готов заплатить штраф. Затем полиция составила на врио губернатора протокол.