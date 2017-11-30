Новый директор начнёт в кинотеатре Маяковского масштабный ремонт

Судьба легендарного кинотеатра решается с марта, когда была озвучена идея сноса здания и постройки на его месте нового киноконцертного комплекса

В новосибирском киноконцертном зале имени Маяковского назначен новый директор — должность заняла Юлия Фишер, ранее занимавшаяся организацией городских праздников. Информацию об этом корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска.





«Мы затеяли процесс перевода предприятия "Маяковский" в учреждение с дальнейшей его реорганизацией и слиянием с нашей городской дирекцией творческих программ. На сегодня у него статус — унитарное казённое предприятие, а мы предполагаем его сначала перевести в бюджетное учреждение, а потом слить с дирекцией, которая в нашем департаменте занимается всеми городскими мероприятиями и праздниками, чтобы этот зал заработал как муниципальный», — рассказал исполняющий обязанности начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Владимир Державец. Он уточнил, что весь киноконцертный комплекс — муниципальный, а «Белый зал» находится в частной аренде.







По словам Державца, кинотеатр «Маяковский» сносить не планируется, как об этом говорили весной этого года: идёт поиск инвестора на реконструкцию — к уже существующему зданию хотят пристроить дополнительные площади. Правда, как признал Державец, таких серьёзных инвесторов пока нет, поэтому после новогодних праздников в «Маяковском» начнётся ремонт.







«Пока просто будем улучшать киноконцертную деятельность комплекса. <…> Я работала [до поста директора "Маяковского"] заместителем директора городской дирекции творческих программ [департамента культуры, спорта и молодёжной политики]. В сфере организации городских крупномасштабных мероприятий», — рассказала новый директор ККК имени Маяковского Юлия Фишер.







Предыдущий директор киноконцертного комплекса имени Маяковского Дмитрий Ким оставил свой пост 31 августа. Тогда он объяснял своё решение тем, что не хочет заниматься «бессмысленной деятельностью», так как «от директора там ничего не зависит».