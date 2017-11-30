Потратил деньги на семью: новосибирец получил пять лет колонии за налёт на банк на «Родниках»

24-летний новосибирец проведёт пять лет в колонии строгого режима

Калининский районный суд Новосибирска приговорил к пяти годам колонии строгого режима 24-летнего мужчину, вынесшему из банка на «Родниках» больше 250 тысяч рублей.





Инцидент произошёл 17 ноября прошлого года в банке «Открытие» на улице Тюленина, 15.





Днём в отделение банка зашёл мужчина в тёмной одежде, его лицо скрывала маска. Дождавшись подходящего момента, он достал из сумки кухонный нож и, угрожая им двум сотрудникам, потребовал выдать ему деньги. Кассир отдала нападавшему 256 тысяч 610 рублей, рассказали в прокуратуре Калининского района.





Мужчина сложил деньги в сумку и отправился к выходу, однако у самой двери сумка выпала из его рук, деньги рассыпались по полу. Преступник собрал их и скрылся.





Суд вынес приговор по ч. 3. ст. 162 УК РФ (разбой). 24-летнего новосибирца приговорили к пяти годам колонии строгого режима.









«Давая показания, мужчина пояснил, что потратил все деньги на нужды семьи, а ущерб банку возместила страховая компания», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в прокуратуре.





Приговор в законную силу не вступил.





Подобное ограбление банка было и в конце позапрошлого года. Тогда грабитель вынес из отделения Сбербанка в Октябрьском районе и вовсе несколько миллионов рублей. Свой поступок он объяснил тем, что были нужны деньги для больного ребёнка.