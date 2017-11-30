«Автомобиль в месиво»: на трассе под Новосибирском погиб водитель внедорожника

От удара внедорожник загорелся
От удара внедорожник загорелся

Днём 30 ноября на 42-м километре Ордынского шоссе под Новосибирском столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi и фура Mercedes — от удара внедорожник загорелся, его водитель погиб.


ДТП произошло около 16:30 недалеко от остановки «Шиловский полигон».


«Я работаю кондуктором, в 16:55 проезжали по графику место аварии. Когда ехали мимо, пожарная машина уже уезжала оттуда. Получается, что легковой автомобиль в месиво, его и тушили пожарные. Водителя фуры в кабине не было. Как я поняла, фура пошла на обгон и не успела: по касательной задела внедорожник, которому снесло левую сторону. Водитель "Мицубиси" лежал у машины. Там же рядом стояли военные и машина военной комендатуры», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» очевидица последствий аварии.


В ГУ МВД по Новосибирской области информацию о ДТП подтвердили.


«Авария произошла на 42-м километре трассы. Столкнулись Mitsubishi легковой и Mercedes грузовой. ДТП произошло около 16:30. Погиб мужчина 1965 года рождения. Пока больше никакой информации нет», — сообщили в пресс-службе ведомства.


Утром 13 ноября на трассе под Новосибирском случилась серьёзная авария: ВАЗ-2109 смяло после удара КамАЗов. Авария произошла в 9:40 на выезде из посёлка Верх-Тула.

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