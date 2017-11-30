У ботсада открыли первую в Сибири автошколу для инвалидов

Учебный автомобиль для людей с инвалидностью

30 ноября в Новосибирске открыли первую в Сибири бесплатную автошколу для людей с инвалидностью — она появилась в здании на улице Жуковского, 98 у ботанического сада.







Школа состоит из одной аудитории с учебными партами, досками, компьютерами и симулятором вождения. Везде — широкие двери и пандусы. Рядом со школой оборудовали автодром. В парке школы — пять машин отечественных марок с механической и автоматической коробкой передач. Все они оборудованы видеокамерами в салоне, а некоторые ещё и педалями, установленными на руле — для маломобильных учеников. На заднем стекле разместили предупреждающие знаки «Учебный автомобиль», «Инвалид» и «Глухой водитель».







В парке автошколы — несколько машин отечественных марок, специально оборудованных для людей с инвалидностью





На одной из машин педали газа и тормоза размещены на руле





Школа уже набрала две группы по 25 студентов — они будут учиться по категории В. Всего школа может обучить 130 человек.





Среди первых учеников в основном люди с инвалидностью по слуху — для них в школе наняли сурдопереводчика





На открытие пришли ученики с инвалидностью по зрению, слуху, с ампутированными конечностями. Некоторые студенты приехали из других сибирских регионов — эта школа сейчас единственная за Уралом.







«Я инвалид первой группы, в обычной школе я учиться не могу, у нас тоже обучения нет такого, — говорит Роман Карачинцев из Новокузнецка, который приехал специально на открытие. — Подсказали мне, что есть в Новосибирске такая школа. Наконец-то нам дали возможность обучиться и нормально жить. Очень много было проблем, мы боролись, писали в какие-то структуры. В России у нас очень мало таких специализированных школ».





Учебный класс





По словам директора автошколы Владимира Тарасенко, срок обучения составит около 200 часов — это почти 150 часов теории и 50 часов практики.





«Программа рассчитана на 3 месяца. Группы формируются по возможностям ребят. Основная масса — это люди с инвалидностью по слуху. У нас в штате есть сурдопереводчик. Когда мы набирали инструкторов, получилось, что один из инструкторов является носителем жестового языка, и он будет обучать вождению инвалидов по слуху. Ещё есть граждане маломобильной группы и другие, кто медицински допущен к управлению транспортными средствами», — объяснил директор и добавил, что школа бесплатна для жителей Новосибирской области. Для гостей из других регионов обучение будет стоить около 23,5 тысячи рублей.







Автодром, который соответствует всем требованиям ГИБДД





Автошкола находится в ведомстве регионального министерства социального развития. В открытии принял участие министр труда и социального развития НСО Ярослав Фролов. «Очень много сейчас говорится о создании доступной среды, о мероприятиях по доступной среде, но нам очень хотелось бы, чтобы доступная среда не ограничивалась только пандусами и специализированными светофорами», — отметил он на церемонии открытия автошколы.





Симулятор вождения в учебной аудитории



По мнению чиновников, новая автошкола позволит людям с инвалидностью как можно меньше времени сидеть взаперти. Правда, пока остаётся непонятным, как им добираться до неё — летом НГС.НОВОСТИ прогулялись по городу с девушкой в инвалидном кресле и столкнулись с массой проблем.