У ботсада открыли первую в Сибири автошколу для инвалидов

Учебный автомобиль для людей с инвалидностью
Учебный автомобиль для людей с инвалидностью

30 ноября в Новосибирске открыли первую в Сибири бесплатную автошколу для людей с инвалидностью — она появилась в здании на улице Жуковского, 98 у ботанического сада.


Школа состоит из одной аудитории с учебными партами, досками, компьютерами и симулятором вождения. Везде — широкие двери и пандусы. Рядом со школой оборудовали автодром. В парке школы — пять машин отечественных марок с механической и автоматической коробкой передач. Все они оборудованы видеокамерами в салоне, а некоторые ещё и педалями, установленными на руле — для маломобильных учеников. На заднем стекле разместили предупреждающие знаки «Учебный автомобиль», «Инвалид» и «Глухой водитель». 


В парке автошколы — несколько машин отечественных марок, специально оборудованных для людей с инвалидностью
В парке автошколы — несколько машин отечественных марок, специально оборудованных для людей с инвалидностью


На одной из машин педали газа и тормоза размещены на руле
На одной из машин педали газа и тормоза размещены на руле


Школа уже набрала две группы по 25 студентов — они будут учиться по категории В. Всего школа может обучить 130 человек.


Среди первых учеников в основном люди с инвалидностью по слуху — для них в школе наняли сурдопереводчика
Среди первых учеников в основном люди с инвалидностью по слуху — для них в школе наняли сурдопереводчика


На открытие пришли ученики с инвалидностью по зрению, слуху, с ампутированными конечностями. Некоторые студенты приехали из других сибирских регионов — эта школа сейчас единственная за Уралом.


«Я инвалид первой группы, в обычной школе я учиться не могу, у нас тоже обучения нет такого, — говорит Роман Карачинцев из Новокузнецка, который приехал специально на открытие. — Подсказали мне, что есть в Новосибирске такая школа. Наконец-то нам дали возможность обучиться и нормально жить. Очень много было проблем, мы боролись, писали в какие-то структуры. В России у нас очень мало таких специализированных школ».


Учебный класс
Учебный класс


По словам директора автошколы Владимира Тарасенко, срок обучения составит около 200 часов — это почти 150 часов теории и 50 часов практики.


«Программа рассчитана на 3 месяца. Группы формируются по возможностям ребят. Основная масса — это люди с инвалидностью по слуху. У нас в штате есть сурдопереводчик. Когда мы набирали инструкторов, получилось, что один из инструкторов является носителем жестового языка, и он будет обучать вождению инвалидов по слуху. Ещё есть граждане маломобильной группы и другие, кто медицински допущен к управлению транспортными средствами», — объяснил директор и добавил, что школа бесплатна для жителей Новосибирской области. Для гостей из других регионов обучение будет стоить около 23,5 тысячи рублей.


Автодром, который соответствует всем требованиям ГИБДД
Автодром, который соответствует всем требованиям ГИБДД


Автошкола находится в ведомстве регионального министерства социального развития. В открытии принял участие министр труда и социального развития НСО Ярослав Фролов. «Очень много сейчас говорится о создании доступной среды, о мероприятиях по доступной среде, но нам очень хотелось бы, чтобы доступная среда не ограничивалась только пандусами и специализированными светофорами», — отметил он на церемонии открытия автошколы.


Симулятор вождения в учебной аудитории
Симулятор вождения в учебной аудитории


По мнению чиновников, новая автошкола позволит людям с инвалидностью как можно меньше времени сидеть взаперти. Правда, пока остаётся непонятным, как им добираться до неё — летом НГС.НОВОСТИ прогулялись по городу с девушкой в инвалидном кресле и столкнулись с массой проблем

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