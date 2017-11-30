Сибирячка засудила хозяйку питбуля за укушенного ребёнка

Хозяйка питбультерьера считает, что её собака никого не кусала
Хозяйка питбультерьера считает, что её собака никого не кусала

Жительница Новосибирска отсудила 50 тысяч рублей у хозяйки питбультерьера, который укусил её сына за ногу.


Происшествие случилось 30 июля возле дома № 53 по улице Ватутина, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Кировского района Новосибирска Елена Хусиханова.


Как указала истец, в этот день двое её сыновей — 8-летний Артём и 11-летний Кирилл — гуляли во дворе. «Гражданка выгуливала принадлежащую ей собаку породы питбультерьер без поводка и намордника, собака сзади подбежала к 8-летнему Артёму и укусила ребёнка за верхнюю часть ноги», — описала инцидент представитель прокуратуры.


Елена Хусиханова уточнила, что после укуса ребёнку пришлось делать профилактические прививки. «Кроме того, после произошедшего у детей появились страхи, боязнь собак, дети боятся гулять без присмотра родителей, в настоящее время они наблюдаются у психолога. Мать детей также испытывает нравственные страдания», — рассказала помощник прокурора.


По её словам, на суде владелица пса свою вину отрицала: женщина пояснила, что действительно выводила своих собак на прогулку, но питбультерьер никого не кусал.


Тем не менее суд пришёл к выводу, что события, описанные в исковом заявлении, подкреплены доказательствами. Например, нашёлся свидетель, который видел, как собака укусила ребёнка, пока её хозяйка курила возле подъезда. После того как очевидцы начали ругаться на женщину из-за произошедшего, она позвала собаку и ушла домой.


Ещё одним доказательством стала переписка истца и ответчика в мессенджере WhatsApp: в частности, после происшествия с укусом собачница высылала собеседнице фото с сертификатом о прививках питбуля.


«В этой переписке не было конкретных признаний: "Моя собака укусила твоего ребёнка". Были такие фразы: "Какие у вас ко мне претензии?", "Если я дам денег, у вас больше не будет ко мне претензий?". Ответчик признала, что такая переписка была, но в ней ни слова не было сказано о том, что собака покусала ребёнка. Мы спрашиваем ответчика: "Вы всем подряд высылаете документы на собаку — сертификаты о том, какие у неё есть прививки?". Она говорит: "Ну да, может быть, просто кто-то заинтересовался моей собакой, понравилась собачка — мне не жалко [показать документы]"», — рассказала помощник прокурора.


Кроме того, ранее административная комиссия Кировского района уже оштрафовала ответчика на 1000 рублей за то, что 30 июля она выгуливала собаку в общественном месте без поводка и намордника. Это постановление хозяйка питбультерьера не обжаловала — оно уже вступило в силу, пояснила Елена Хусиханова.


В итоге 15 ноября Кировский районный суд полностью удовлетворил требования истца и взыскал с владелицы собаки компенсацию морального вреда: 35 тысяч рублей в пользу покусанного Артёма, 5 тысяч — в пользу его брата и 10 тысяч рублей — в пользу их матери.


«Решение суда не вступило в законную силу», — уточнила представитель районной прокуратуры.


В прошлом году похожий случай произошёл в частном секторе Октябрьского района — там на улице Далидовича собака покусала шестилетнюю девочку, ребёнка увезли в больницу.

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