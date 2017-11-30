Сибирячка засудила хозяйку питбуля за укушенного ребёнка

Хозяйка питбультерьера считает, что её собака никого не кусала

Жительница Новосибирска отсудила 50 тысяч рублей у хозяйки питбультерьера, который укусил её сына за ногу.







Происшествие случилось 30 июля возле дома № 53 по улице Ватутина, рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Кировского района Новосибирска Елена Хусиханова.







Как указала истец, в этот день двое её сыновей — 8-летний Артём и 11-летний Кирилл — гуляли во дворе. «Гражданка выгуливала принадлежащую ей собаку породы питбультерьер без поводка и намордника, собака сзади подбежала к 8-летнему Артёму и укусила ребёнка за верхнюю часть ноги», — описала инцидент представитель прокуратуры.







Елена Хусиханова уточнила, что после укуса ребёнку пришлось делать профилактические прививки. «Кроме того, после произошедшего у детей появились страхи, боязнь собак, дети боятся гулять без присмотра родителей, в настоящее время они наблюдаются у психолога. Мать детей также испытывает нравственные страдания», — рассказала помощник прокурора.







По её словам, на суде владелица пса свою вину отрицала: женщина пояснила, что действительно выводила своих собак на прогулку, но питбультерьер никого не кусал.





Тем не менее суд пришёл к выводу, что события, описанные в исковом заявлении, подкреплены доказательствами. Например, нашёлся свидетель, который видел, как собака укусила ребёнка, пока её хозяйка курила возле подъезда. После того как очевидцы начали ругаться на женщину из-за произошедшего, она позвала собаку и ушла домой.







Ещё одним доказательством стала переписка истца и ответчика в мессенджере WhatsApp: в частности, после происшествия с укусом собачница высылала собеседнице фото с сертификатом о прививках питбуля.







«В этой переписке не было конкретных признаний: "Моя собака укусила твоего ребёнка". Были такие фразы: "Какие у вас ко мне претензии?", "Если я дам денег, у вас больше не будет ко мне претензий?". Ответчик признала, что такая переписка была, но в ней ни слова не было сказано о том, что собака покусала ребёнка. Мы спрашиваем ответчика: "Вы всем подряд высылаете документы на собаку — сертификаты о том, какие у неё есть прививки?". Она говорит: "Ну да, может быть, просто кто-то заинтересовался моей собакой, понравилась собачка — мне не жалко [показать документы]"», — рассказала помощник прокурора.







Кроме того, ранее административная комиссия Кировского района уже оштрафовала ответчика на 1000 рублей за то, что 30 июля она выгуливала собаку в общественном месте без поводка и намордника. Это постановление хозяйка питбультерьера не обжаловала — оно уже вступило в силу, пояснила Елена Хусиханова.







В итоге 15 ноября Кировский районный суд полностью удовлетворил требования истца и взыскал с владелицы собаки компенсацию морального вреда: 35 тысяч рублей в пользу покусанного Артёма, 5 тысяч — в пользу его брата и 10 тысяч рублей — в пользу их матери.







«Решение суда не вступило в законную силу», — уточнила представитель районной прокуратуры.





В прошлом году похожий случай произошёл в частном секторе Октябрьского района — там на улице Далидовича собака покусала шестилетнюю девочку, ребёнка увезли в больницу.