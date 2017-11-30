Подальше из Сибири: названы самые популярные направления на новогодние каникулы
Эксперты из Aviasales подсчитали, куда новосибирцы хотят улететь на новогодние праздники.
В пятёрку самых популярных направлений, куда новосибирцы полетят на новогодних каникулах, вошли Таиланд и Чехия, а также три российских города: Москва, Санкт-Петербург и Сочи.
«Москва на Новый год (мы говорим о ранних продажах) прибавила 5% бронирований. Средний чек повысился на 4%, сейчас минимальная стоимость билета из Москвы и обратно в период праздников
Подорожали также билеты в Санкт-Петербург (на 5%) и Сочи (на 26%), минимальная стоимость перелёта туда-обратно —
Самыми популярными среди зарубежных направлений у новосибирцев традиционно остаются Таиланд и Чехия.
«Таиланд удвоил количество бронирований к прошлому году, средний чек вырос на 16%, а минимальная стоимость билета туда-обратно составляет
В октябре туроператоры рассказывали НГС.НОВОСТИ, что кроме Таиланда и Чехии дёшево улететь на новогодние каникулы можно во Вьетнам и Китай.
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Ксения Евдокимова
Фото Ольги Власовой
Инфографика Евгении Бикуновой