Подальше из Сибири: названы самые популярные направления на новогодние каникулы

Пражский Карлов мост зимой

Эксперты из Aviasales подсчитали, куда новосибирцы хотят улететь на новогодние праздники.







В пятёрку самых популярных направлений, куда новосибирцы полетят на новогодних каникулах, вошли Таиланд и Чехия, а также три российских города: Москва, Санкт-Петербург и Сочи.







«Москва на Новый год (мы говорим о ранних продажах) прибавила 5% бронирований. Средний чек повысился на 4%, сейчас минимальная стоимость билета из Москвы и обратно в период праздников 12 576 рублей», — сообщил НГС.НОВОСТИ представитель Aviasales Янис Дзенис.











Подорожали также билеты в Санкт-Петербург (на 5%) и Сочи (на 26%), минимальная стоимость перелёта туда-обратно — 15 655 рублей и 22 366 рублей соответственно. При этом, по информации Aviasales, интерес новосибирцев к бронированию билетов в Сочи упал на 33%.







Самыми популярными среди зарубежных направлений у новосибирцев традиционно остаются Таиланд и Чехия.







«Таиланд удвоил количество бронирований к прошлому году, средний чек вырос на 16%, а минимальная стоимость билета туда-обратно составляет 47 511 рублей. Минимальная стоимость перелёта в Чехию и обратно на новогодние праздники 28 600 рублей», — отметил Янис Дзенис.







В октябре туроператоры рассказывали НГС.НОВОСТИ, что кроме Таиланда и Чехии дёшево улететь на новогодние каникулы можно во Вьетнам и Китай.