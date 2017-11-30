Подальше из Сибири: названы самые популярные направления на новогодние каникулы

Пражский Карлов мост зимой
Пражский Карлов мост зимой

Эксперты из Aviasales подсчитали, куда новосибирцы хотят улететь на новогодние праздники.


В пятёрку самых популярных направлений, куда новосибирцы полетят на новогодних каникулах, вошли Таиланд и Чехия, а также три российских города: Москва, Санкт-Петербург и Сочи.


«Москва на Новый год (мы говорим о ранних продажах) прибавила 5% бронирований. Средний чек повысился на 4%, сейчас минимальная стоимость билета из Москвы и обратно в период праздников 12 576 рублей», — сообщил НГС.НОВОСТИ представитель Aviasales Янис Дзенис.


Подальше из Сибири: названы самые популярные направления на новогодние каникулы


Подорожали также билеты в Санкт-Петербург (на 5%) и Сочи (на 26%), минимальная стоимость перелёта туда-обратно — 15 655 рублей и 22 366 рублей соответственно. При этом, по информации Aviasales, интерес новосибирцев к бронированию билетов в Сочи упал на 33%.


Самыми популярными среди зарубежных направлений у новосибирцев традиционно остаются Таиланд и Чехия.


«Таиланд удвоил количество бронирований к прошлому году, средний чек вырос на 16%, а минимальная стоимость билета туда-обратно составляет 47 511 рублей. Минимальная стоимость перелёта в Чехию и обратно на новогодние праздники 28 600 рублей», — отметил Янис Дзенис.


В октябре туроператоры рассказывали НГС.НОВОСТИ, что кроме Таиланда и Чехии дёшево улететь на новогодние каникулы можно во Вьетнам и Китай.

Прочтений: 2800
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено