В полпредстве рассказали, чем займётся Городецкий на новой должности
В аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе рассказали, чем будет заниматься в должности помощника полпреда Владимир Городецкий.
«Он будет курировать вопросы взаимодействия с органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и общественными объединениями, институтами гражданского общества по реализации государственной политики регионального развития», — сообщили в пресс-службе полпредства.
Экс-губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого назначили помощником полномочного представителя президента в СФО 28 ноября. Сегодня, 30 ноября, его должны были представить коллективу.
69-летний Владимир Городецкий ушёл с поста губернатора Новосибирской области 6 октября. Он занимал должность главы региона с 2014 года. До этого он в 2000–2014 годах работал мэром Новосибирска, до этого — в структурах городской администрации.
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Ольга Власова
Фото Стаса Соколова