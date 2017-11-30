В полпредстве рассказали, чем займётся Городецкий на новой должности

О назначении Владимира Городецкого помощником полпреда Сергея Меняйло стало известно 28 ноября

В аппарате полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе рассказали, чем будет заниматься в должности помощника полпреда Владимир Городецкий.





«Он будет курировать вопросы взаимодействия с органами государственной власти субъектов Федерации, органами местного самоуправления и общественными объединениями, институтами гражданского общества по реализации государственной политики регионального развития», — сообщили в пресс-службе полпредства.





Экс-губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого назначили помощником полномочного представителя президента в СФО 28 ноября. Сегодня, 30 ноября, его должны были представить коллективу.





69-летний Владимир Городецкий ушёл с поста губернатора Новосибирской области 6 октября. Он занимал должность главы региона с 2014 года. До этого он в 2000–2014 годах работал мэром Новосибирска, до этого — в структурах городской администрации.