Сотрудники мэрии попались на незаконной продаже городского жилья

Мэр Анатолий Локоть заявил, что в ситуации с продажей жилья надо сначала разобраться
Мэр Анатолий Локоть заявил, что в ситуации с продажей жилья надо сначала разобраться

Новосибирский общественник Евгений Митрофанов написал в прокуратуру о незаконной приватизации комнат муниципального маневренного фонда в Кировском районе — мэр Анатолий Локоть считает, что надо «разобраться в ситуации».


Общественник написал о проверке продажи жилья на своей странице в Facebook. «Комнаты в муниципальном маневренном фонде на Горбаня незаконно приватизированы. Причём в 2014–2017 годах (одна из них в августе 2017 года). Сотрудниками мэрии», — написал общественник.


Как пояснил Митрофанов корреспонденту НГС.НОВОСТИ, он сделал запрос в Росреестр. Так он узнал, что пять комнат в доме на улице Горбаня, 7 были незаконно приватизированы — это сделали трое сотрудников мэрии, уверен активист.


Тогда общественник написал запрос в прокуратуру, и она в течение месяца проводила проверку. «Доводы, изложенные в жалобе, проверены и подтвердились, в связи с чем 21.11.2017 в мэрию города внесено представление об устранении нарушения жилищного законодательства», — говорится в ответе прокуратуры, опубликованном Митрофановым.


В пресс-службе прокуратуры Новосибирской области подтвердили информацию.


«Прокуратура города Новосибирска действительно проводила проверку доводов обращения Митрофанова. Ответ ему дан. Нарушения подтвердились», — ответили НГС.НОВОСТИ в прокуратуре.


Сегодня на встрече с журналистами мэр Анатолий Локоть заявил, что пока не знает о ситуации c приватизацией жилья в доме на улице Горбаня.


«Я не настолько погружён в посты общественника Митрофанова, чтобы откликаться на каждый пост. Я понимаю, что я выгляжу, может быть, в глазах Митрофанова в этом смысле как-то не очень развитым, не очень продвинутым, точнее, но я не все посты Митрофанова отслеживаю... Если такая информация есть — будем разбираться, смотреть, тут нельзя так рассуждать о законном-незаконном, надо разобраться в ситуации конкретно, если такие факты были», — прокомментировал мэр.


Ранее в Новосибирске стало известно об афере с продажей муниципальных квартир. После изучения 300 из 1500 сделок следователи установили 25 случаев мошенничества с жильём, которые нанесли городу ущерб в 18 млн рублей. Весной 2017 года областной суд отменил приговор по делу о махинациях с муниципальными квартирами, чтобы Дзержинский районный суд заново рассмотрел уголовное дело.

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