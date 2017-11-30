Новосибирского активиста оштрафовали за прогулку с воздушными шарами

Сторонники Навального всегда используют красные воздушные шары на своих мероприятиях
Сторонники Навального всегда используют красные воздушные шары на своих мероприятиях

Сегодня Центральный суд города Новосибирска оштрафовал на 10 тысяч рублей главу новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко — в сентябре он устроил прогулку с воздушными шарами по центру города. 


Как сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ сам Сергей Бойко, его оштрафовали по ч. 5 ст. 20.2 КоАП — нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения шествия.


«Мы 30 сентября в составе человек двадцати, стихийно, — была хорошая тёплая погода, взяли шаров красных и пошли пофотографироваться. У нас фотограф хороший есть. Первомайский сквер, музей, храм Александра Невского, оперный, мэрию с обладминистрацией не могли не пройти. Ну и на крыльце мэрии фотографировались», — рассказал Сергей Бойко.


По словам Бойко, охранники мэрии отреагировали на гуляющих спокойно — люди с красными шарами ничего не выкрикивали и только фотографировались, плакатов у них с собой не было. Заявление, как стало известно в суде, написал один из чиновников мэрии, добавил Сергей Бойко.  


Суд наказал за прогулку с шарами уже шесть человек, рассказал Бойко. Участникам акции, по его данным, выписали штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, некоторых отправили на общественные работы. Решения по нескольким участникам прогулки ещё не вынесены. По каждому судебному решению, заметил Бойко, уже поданы жалобы.


После осенних акций задерживали, а после и судили нескольких волонтёров новосибирского штаба Навального, участвовавших в митинге 7 октября. Некоторых активистов забирали прямо с занятий в НГТУ

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