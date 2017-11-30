Новосибирского активиста оштрафовали за прогулку с воздушными шарами

Сторонники Навального всегда используют красные воздушные шары на своих мероприятиях

Сегодня Центральный суд города Новосибирска оштрафовал на 10 тысяч рублей главу новосибирского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергея Бойко — в сентябре он устроил прогулку с воздушными шарами по центру города.







Как сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ сам Сергей Бойко, его оштрафовали по ч. 5 ст. 20.2 КоАП — нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения шествия.





«Мы 30 сентября в составе человек двадцати, стихийно, — была хорошая тёплая погода, взяли шаров красных и пошли пофотографироваться. У нас фотограф хороший есть. Первомайский сквер, музей, храм Александра Невского, оперный, мэрию с обладминистрацией не могли не пройти. Ну и на крыльце мэрии фотографировались», — рассказал Сергей Бойко.





По словам Бойко, охранники мэрии отреагировали на гуляющих спокойно — люди с красными шарами ничего не выкрикивали и только фотографировались, плакатов у них с собой не было. Заявление, как стало известно в суде, написал один из чиновников мэрии, добавил Сергей Бойко.







Суд наказал за прогулку с шарами уже шесть человек, рассказал Бойко. Участникам акции, по его данным, выписали штрафы от 5 до 10 тысяч рублей, некоторых отправили на общественные работы. Решения по нескольким участникам прогулки ещё не вынесены. По каждому судебному решению, заметил Бойко, уже поданы жалобы.







После осенних акций задерживали, а после и судили нескольких волонтёров новосибирского штаба Навального, участвовавших в митинге 7 октября. Некоторых активистов забирали прямо с занятий в НГТУ.