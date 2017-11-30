Новосибирцы заметили на улице Восход бронированный автомобиль
Днём 30 ноября жители Новосибирска заметили на улице Восход в Октябрьском районе города многоцелевой армейский бронеавтомобиль с повышенной проходимостью «Тигр».
Броневик ехал в сопровождении экипажа ГИБДД.
«Он двигался со стороны улицы Восход в сторону улицы Большевистской. Перед ними ехал экипаж ГИБДД, а позади двигался армейский УАЗ», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в социальной сети «ВКонтакте» специалист мобильного приложения «Автоспас».
Справка: Бронеавтомобиль «Тигр» предназначен для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. Рассчитан на перевозку от 6 до 9 человек и 1200 кг груза. Броневик используется во всех родах войск России.
В Новосибирске хватает любителей необычных автомобилей. В первой половине ноября НГС.НОВОСТИ писали о том, что автоэнтузиасты привезли в город суперкары Marussia, которые теперь восстановят и даже улучшат.
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Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospas54rus