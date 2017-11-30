Новосибирцы заметили на улице Восход бронированный автомобиль

Броневик используется во всех родах войск России

Днём 30 ноября жители Новосибирска заметили на улице Восход в Октябрьском районе города многоцелевой армейский бронеавтомобиль с повышенной проходимостью «Тигр».





Броневик ехал в сопровождении экипажа ГИБДД.





«Он двигался со стороны улицы Восход в сторону улицы Большевистской. Перед ними ехал экипаж ГИБДД, а позади двигался армейский УАЗ», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ в социальной сети «ВКонтакте» специалист мобильного приложения «Автоспас».





Справка: Бронеавтомобиль «Тигр» предназначен для перевозки людей и различных грузов по дорогам и бездорожью. Рассчитан на перевозку от 6 до 9 человек и 1200 кг груза. Броневик используется во всех родах войск России.





В Новосибирске хватает любителей необычных автомобилей. В первой половине ноября НГС.НОВОСТИ писали о том, что автоэнтузиасты привезли в город суперкары Marussia, которые теперь восстановят и даже улучшат.