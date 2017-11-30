Новосибирск вошел в число самых популярных городов России в Instagram

Новосибирск уступил по популярности Москве, Санкт-Петербургу и Казани





Социальная сеть Instagram составила список городов, которые являются самыми привлекательными с туристической точки зрения. Новосибирск оказался на четвёртой строчке.





Анализ проводился на основе геотегов, где было сделано больше всего снимков.







Из российских городов лидером, как и в предыдущие года, стала Москва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сервиса. Второе место — у Санкт-Петербурга, на третьем месте — Казань. На четвёртой строчке оказался Новосибирск, следом оказался Ростов-на-Дону.







В Новосибирске пользователи активно рассказывают о своей жизни и впечатлениях в «Инстаграме» — по их публикациям часто можно понять, что волнует и интересует жителей города. Например, в начале недели новосибирцы массово выложили фотографии с морозным рассветом. Хештэги с Новосибирском в «Инстаграме» делает и НГС, предлагаем читателям посмотреть на самые популярные наши посты за последнее время











Ух какой сегодня малиновый восход. С добрым утром. #НГС #восход #утродоброе #Новосибирск #nsk Публикация от НГС (Новосибирск) (@ngs_news) Ноя 26 2017 в 6:15 PST









Кроме того, Instagram назвал самые популярные города у пользователей в мире. Из российских городов в рейтинг попали Москва (третье место) и Санкт-Петербург (седьмое место). На первой и второй строчке Нью-Йорк и Лондон.