Новосибирск вошел в число самых популярных городов России в Instagram

Новосибирск уступил по популярности Москве, Санкт-Петербургу и Казани 
Новосибирск уступил по популярности Москве, Санкт-Петербургу и Казани 


Социальная сеть Instagram составила список городов, которые являются самыми привлекательными с туристической точки зрения. Новосибирск оказался на четвёртой строчке.


Анализ проводился на основе геотегов, где было сделано больше всего снимков.


Из российских городов лидером, как и в предыдущие года, стала Москва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу сервиса. Второе место — у Санкт-Петербурга, на третьем месте — Казань. На четвёртой строчке оказался Новосибирск, следом оказался Ростов-на-Дону.


В Новосибирске пользователи активно рассказывают о своей жизни и впечатлениях в «Инстаграме» — по их публикациям часто можно понять, что волнует и интересует жителей города. Например, в начале недели новосибирцы массово выложили фотографии с морозным рассветом. Хештэги с Новосибирском в «Инстаграме» делает и НГС, предлагаем читателям посмотреть на самые популярные наши посты за последнее время 





Кроме того, Instagram назвал самые популярные города у пользователей в мире. Из российских городов в рейтинг попали Москва (третье место) и Санкт-Петербург (седьмое место). На первой и второй строчке Нью-Йорк и Лондон.

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