Новогодний кутёж: мэрии Новосибирска дали 839 миллионов, которые надо потратить за месяц





Анатолию Локтю придётся потратить ещё 839 миллионов до конца года

Законодательное собрание Новосибирской области согласовали выделение Новосибирску почти 839 млн рублей — их надо потратить до конца года, потому что они пополнили доходную часть городского бюджета до 2017 года.





«Отсчёт пошёл буквально на дни, и надо успеть все эти вопросы решить, сделать. Мы должны использовать эти деньги до окончания бюджетного года. Из суммы 839 миллионов рублей на этот год около 500 миллионов направлено на транспорт: это "Горэлектротранспорт" и автобусный транспорт, наземный», — сказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





Остальные деньги власти потратят на школу-интернат № 37 для слабослышащих детей и строительство пристройки к школе № 82 на улице Гоголя в Дзержинском районе Новосибирска. Деньги из областного бюджета мэрия также намерена потратить на помощь обманутым дольщикам.





Недавно мэрия Новосибирска опубликовала проект многомиллиардного городского бюджета на 2018 год. Почти 3,2 млрд рублей планируют выделить на дорожный фонд, чуть меньше — на социальную политику, 1,8 млрд — на ЖКХ, 1,7 млрд — на обслуживание муниципального долга. Но в бюджете есть и «дыра» в 1,35 миллиарда — денег не хватает на дороги и транспорт.