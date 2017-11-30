Новогодний кутёж: мэрии Новосибирска дали 839 миллионов, которые надо потратить за месяц
Законодательное собрание Новосибирской области согласовали выделение Новосибирску почти 839 млн рублей — их надо потратить до конца года, потому что они пополнили доходную часть городского бюджета до 2017 года.
«Отсчёт пошёл буквально на дни, и надо успеть все эти вопросы решить, сделать. Мы должны использовать эти деньги до окончания бюджетного года. Из суммы 839 миллионов рублей на этот год около 500 миллионов направлено на транспорт: это "Горэлектротранспорт" и автобусный транспорт, наземный», — сказал сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Остальные деньги власти потратят на школу-интернат № 37 для слабослышащих детей и строительство пристройки к школе
Недавно мэрия Новосибирска опубликовала проект многомиллиардного городского бюджета на 2018 год. Почти 3,2 млрд рублей планируют выделить на дорожный фонд, чуть меньше — на социальную политику, 1,8 млрд — на ЖКХ, 1,7 млрд — на обслуживание муниципального долга. Но в бюджете есть и «дыра» в 1,35 миллиарда — денег не хватает на дороги и транспорт.
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Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова