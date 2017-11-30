«Яндекс» нанёс новосибирскую погоду на онлайн-карту

На ближайшую ночь в НСО синоптики прогнозировали до –15...–17 градусов — теперь можно сравнить этот прогноз с данными «Яндекса» на онлайн-карте
На ближайшую ночь в НСО синоптики прогнозировали до –15...–17 градусов — теперь можно сравнить этот прогноз с данными «Яндекса» на онлайн-карте

«Яндекс» создал онлайн-карту погоды — теперь она наглядно показывает, какая сейчас погода в Новосибирске и области и как она изменится в ближайшее время.


Теперь Яндекс.Погода показывает на картах температуру воздуха, давление и скорость ветра в режиме онлайн и с прогнозом на 36 часов. На карте можно посмотреть показания для любого города мира.


«Погодные карты удобны тем, что позволяют видеть ситуацию в разных местах. Человеку не нужно искать прогноз сначала для Новосибирска, а потом для соседнего Краснообска или Бердска — всё есть на карте. Температура воздуха, давление и скорость ветра показаны цветом и цифрами. Карта ветров анимирована: можно следить за движением потоков воздуха», — рассказали в компании «Яндекс».


Сервис рассчитывает прогноз погоды с помощью технологии «Метеум». Она использует данные наземных метеостанций, спутников, Яндекс.Карт и других источников. Сначала «Метеум» обрабатывает данные классическими методами прогнозирования, а затем уточняет результат с помощью технологий машинного обучения. Это и позволяет строить локальный прогноз — с точностью до нескольких километров. Для Новосибирска и области «Яндекс» рассчитывает локальный прогноз с 2016 года.


На карте можно выбрать определённое время, в которое можно узнать погоду
На карте можно выбрать определённое время, в которое можно узнать погоду


На сегодня в области синоптики ожидали от –7 до –9 градусов, в следующие двое суток ночью до –15…–17 градусов, а днём будет около –10 градусов.

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