Перекрытую улицу Ленина украсят дюжиной ёлок из веток и проволоки

В Новогоднем городке появятся двенадцать маленьких искусственных ёлок

Власти Новосибирска объявили о трёхмиллионном контракте на украшение новогоднего городка, который в этом году займёт парковку на площади Ленина и часть улицы Ленина.





Городская дирекция творческих программ заключила договор с предпринимателем Вадимом Казанским. По словам бизнесмена, он будет заниматься декоративной частью городка после его монтажа. В частности, в новогоднем городке появятся 12 ёлок, сделанных из веток пихты и каркаса из проволоки.





«У нас будет больше завершающий этап. Наши ёлки будут стоять вдоль улицы Ленина среди ярмарочных домиков. Гирлянды "Сосулька" планируется [разместить] на живых деревьях. Новогодние шары планируются в зоне центральной ёлки и вдоль улицы Ленина», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Вадим Казанский.





Гирлянды «Сосулька» будут светодиодными с мерцающим эффектом. Кроме того, на деревьях будут и другие украшения — световые круги.





О том, кто и когда начнёт устанавливать главную ёлку на площади Ленина, в пресс-центре мэрии обещали сообщить позднее.





Накануне дирекция творческих программ заключила ещё один контракт стоимостью 380 тысяч рублей на установку ограждений городка — всего в договоре 26 секций и ворот.





Улицу Ленина, где будет располагаться городок, перекроют уже сегодня ночью, а уже завтра начнутся подготовительные работы. НГС.НОВОСТИ публиковали схему праздничной зоны в центре Новосибирска.