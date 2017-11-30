Подозреваемый маньяк-убийца проституток потребовал суда присяжных





Дело Евгения Чуплинского будут рассматривать 12 присяжных

Новосибирский областной суд будет рассматривать дело о серийных убийствах с коллегией присяжных — об этом ходатайствовал подсудимый, бывший сотрудник вневедомственной охраны Евгений Чуплинский.





«Рассмотрение назначено на 14 декабря 2017 года, рассматриваться [уголовное дело] будет с участием присяжных заседателей», — сообщил после предварительного слушания по делу прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры Новосибирской области Виталий Хохрин.





По его словам, вопрос о том, закрытым или открытым будет процесс, сегодня не рассматривался.





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ вели онлайн-трансляцию с предварительного слушания по делу Чуплинского — его обвиняют в 19 убийствах проституток.