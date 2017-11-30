«Он больной человек»: алтайский суд отправил убийцу психотерапевта из Новосибирска в лечебницу

В июне мужчина хладнокровно расправился с сибирячкой
В июне мужчина хладнокровно расправился с сибирячкой

Чемальский районный суд Республики Алтай признал 23-летнего Александр А. виновным в убийстве 45-летнего психотерапевта из Новосибирска — в селе Элекмонар Республики Алтай и назначил мужчине принудительные меры медицинского характера. 


«Он не осознавал свою вину из-за психического состояния, — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ прокурор Чемальского района Республики Алтай Вячеслав Красилов. — Он больной человек и будет находиться в специализированном учреждении психиатрическом, где будут ему оказывать помощь». В прокуратуре добавили, что по решению суда Александр А. будет находиться на принудительном лечении бессрочно, «пока не поправится». 


По версии суда, 8 июня этого года Александр А. жестоко расправился с 45-летней жительницей Новосибирска, приехавшей на отдых в село Элекмонар, — женщину обнаружили с десятком ножевых ран. Погибшая снимала гостевой дом у бабушки обвиняемого. Когда полицейские задержали мужчину, он стоял с ножом, весь в крови и говорил: «Я убил демона». Местные жители предполагают, что женщина погибла, пытаясь поговорить с Александром — психотерапевт хотела помочь, но мужчина вспылил. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 


По словам Красилова, осужденный просил, чтобы его расстреляли, и даже писал ходатайство о расстреле на имя президента. 


До суда мужчина находился в СИЗО, пока по ходатайству следователя ему не назначили психиатрическую экспертизу, которая признала его невменяемым

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