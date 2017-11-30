Станции новосибирского метро начали украшать снеговиками и оленями

Станции новосибирского метрополитена начали украшать к Новому году буквами из гирлянд и мигающими фигурками.





Праздничная иллюминация на станции метро «Студенческая»





По наблюдениям корреспондентов НГС.НОВОСТИ, выходы станций начали украшать гирляндами в виде Деда Мороза, надписями «С Новым годом!». Возле касс на станции метро «Берёзовая роща» появилась иллюминация в виде снеговиков.





Олени на станции «Площадь Маркса»





На станции метро «Заельцовская»





Как уточнили в новосибирском метрополитене, украшать станции начали пару дней назад. Сами украшения останутся практически теми же, что и в прошлом году.







На станции «Берёзовая роща»





В ближайшие дни на станции «Площадь Ленина» также будут устанавливать баннер «С Новым годом!».







Украшения на станции «Гагаринская»





К Новому году начали готовиться и торговые центры города — в ноябре на прилавках появились первые ёлочные украшения и гирлянды.

