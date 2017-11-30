На станции метро «Студенческая» встал поезд: пассажирка упала на рельсы

Поезд встал на «Студенческой»

Поезд встал на станции метро «Студенческая» в новосибирском метро.





«На "Студенческой" поезд встал, который ехал в сторону "Площади Маркса", двери открыли», — сообщила в редакцию очевидица около 11:40.





Девушка добавила, что причину, по которой поезд дальше не поедет, машинист не назвал.





12:25

«В 11:29 на станции "Площадь Маркса" женщина стояла у края платформы второго пути. Закружилась голова, она упала вниз. Тут же отключили напряжение. Спустилась дежурная, вывела её самостоятельно, женщина пошла сама. Тут же вызвали "скорую". Жалоб у женщины не было. Все поезда по этой линии были задержаны», — рассказали НГС.НОВОСТИ в метрополитене.







В 11:37 чрезвычайную ситуацию ликвидировали. «Технологически все службы сработали чётко, как отрабатывается во время тренировок. Сейчас женщина находится в полиции, с ней проводят беседу», — добавили в метрополитене.





В пресс-службе ГУ МВД России уточнили, что женщине 47 лет и после инцидента её госпитализировали.







В предыдущий раз ЧП в метрополитене произошло в марте на станции «Красный проспект»: 43 летний мужчина по непонятным причинам оказался на рельсах перед поездом, который ехал в направлении «Гагаринской». Мужчина не пострадал — с рельсов ему помог подняться машинист-инструктор этого же поезда, но из-за происшествия пассажиры около 10 минут не могли попасть на перрон из-за остановившихся поездов.