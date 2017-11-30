Слишком дорогой бензин: перевозчики сократили льготы на междугородные рейсы из Новосибирска

Перевозчики убирают ранее заявленные льготы на проезд в междугородних автобусах
Перевозчики убирают ранее заявленные льготы на проезд в междугородних автобусах


Новосибирский автовокзал сообщил о том, что перевозчики отказываются от ранее объявленных скидок — из-за роста цен на бензин льготы для студентов и пенсионеров сократятся с 50 до 20%. 


«К сожалению, топливо практически на 4 рубля выросло в цене, поэтому перевозчики изменили ситуацию. Не вытягивают — это уже ездить себе в убыток», — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор Новосибирского автовокзала Сергей Ермаков.


Льготы на билеты изменились с 30 ноября на рейсах: «Новосибирск – Камень-на-Оби» (отправление в 7:50) — для пенсионеров, получающих трудовую пенсию, и студентов. Для студентов на рейсах: «Новосибирск – Кемерово» (5:00, 7:00, 11:00, 12:50, 13:50, 18:30 и 20:40); «Новосибирск – Белово» (7:40 и 10:45); «Новосибирск – Караганда» (по понедельникам, четвергам и пятницам в 19:30). 


Цены на бензин в Новосибирске поднимаются регулярно. По наблюдениям читателей, на днях произошёл уже третий скачок цен за месяц

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