Спортсменке из Новосибирска поручили рекламировать новую форму олимпийской сборной

На презентации показали спортивную и повседневную коллекции
На презентации показали спортивную и повседневную коллекции

Вчера вечером в Москве презентовали новую форму сборной России на Олимпийские игры 2018 года от компании ZASPORT — амбассадором бренда стала сноубордистка из Новосибирска Алёна Заварзина.


В этом году официальным экипировщиком олимпийских сборных России стала компания ZASPORT — она представила спортивную и повседневную коллекции.


«Экипировочный набор для одного спортсмена включает 72 предмета одежды и аксессуаров. 795 комплектов предоставляются спортсменам и членам делегации», — цитирует ТАСС основателя и главного дизайнера Анастасию Задорину.


В форме доминирует серый цвет
В форме доминирует серый цвет


Уроженка Новосибирска и бронзовый призёр Олимпиады 2014 года Алёна Заварзина, а также её муж Вик Вайлд стали амбассадорами (послами) бренда.


«Мне очень нравятся принты, я также ценю комфорт и практичность. Считаю, что одежду сделали стильной и функциональной», — говорит Алёна Заварзина.


Вик Вайлд @vicwild и Алёна Заварзина @superzina официально стали нашими амбассадорами! 👏 Кто помнит победы ребят на Олимпиаде в Сочи? На соревнованиях Вик финишировал олимпийским чемпионом, а чуть ранее Алена принесла в семейную копилку и в медальный зачет сборной России бронзовую награду! Говоря о стиле и качестве одежды ZASPORT, Вик отметил: «Это отличный старт! Приятно видеть новинки в России. Интересно посмотреть, что будет в дальнейшем. ZASPORT — это модно и комфортно, и мне дальше хочется работать с этим брендом!» «Мне очень нравятся принты, я также ценю комфорт и практичность. Считаю, что #ZASPORT справились с задачей — сделать одежду стильной и функциональной — и проделали хорошую работу!» — сказала Алена.

Публикация от ZASPORT (@zasport)


После презентации экипировки Алёна и Вик сказали, что им понравилось всё: «маечки и штаны красивые, всё классно». 


Как послы бренда Алёна и Вик должны будут представлять его в позитивном свете и повышать узнаваемость.


Также сделан акцент на цвета российского флага
Также сделан акцент на цвета российского флага


В форме доминирует серый цвет и сделан акцент на цвета российского флага.


Экипировочный набор для спортсмена включает 72 предмета одежды и аксессуаров
Экипировочный набор для спортсмена включает 72 предмета одежды и аксессуаров


Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Международный олимпийский комитет примет решение об участии сборной России в играх 5 декабря.


Ранее МОК отстранил от участия в Олимпиадах ряд российских спортсменов и аннулировал их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В число таких спортсменов попала новосибирская биатлонистка Ольга Вилухина — МОК лишил её двух серебряных медалей за эстафету и спринт из-за нарушения антидопинговых правил. Сама спортсменка вину отрицает и заявляет, что «её медали чисты».

Прочтений: 2839
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (28)28
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено