Спортсменке из Новосибирска поручили рекламировать новую форму олимпийской сборной
Вчера вечером в Москве презентовали новую форму сборной России на Олимпийские игры 2018 года от компании ZASPORT — амбассадором бренда стала сноубордистка из Новосибирска Алёна Заварзина.
В этом году официальным экипировщиком олимпийских сборных России стала компания ZASPORT — она представила спортивную и повседневную коллекции.
«Экипировочный набор для одного спортсмена включает 72 предмета одежды и аксессуаров. 795 комплектов предоставляются спортсменам и членам делегации», — цитирует ТАСС основателя и главного дизайнера Анастасию Задорину.
Уроженка Новосибирска и бронзовый призёр Олимпиады 2014 года Алёна Заварзина, а также её муж Вик Вайлд стали амбассадорами (послами) бренда.
«Мне очень нравятся принты, я также ценю комфорт и практичность. Считаю, что одежду сделали стильной и функциональной», — говорит Алёна Заварзина.
После презентации экипировки Алёна и Вик сказали, что им понравилось всё: «маечки и штаны красивые, всё классно».
Как послы бренда Алёна и Вик должны будут представлять его в позитивном свете и повышать узнаваемость.
В форме доминирует серый цвет и сделан акцент на цвета российского флага.
Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Международный олимпийский комитет примет решение об участии сборной России в играх 5 декабря.
Ранее МОК отстранил от участия в Олимпиадах ряд российских спортсменов и аннулировал их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В число таких спортсменов попала новосибирская биатлонистка Ольга Вилухина — МОК лишил её двух серебряных медалей за эстафету и спринт из-за нарушения антидопинговых правил. Сама спортсменка вину отрицает и заявляет, что «её медали чисты».
Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».
Ксения Евдокимова
Фото Екатерины Чесноковой, РИА Новости (1-2, 4-5), instagram.com/zasport (3)