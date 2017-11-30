Спортсменке из Новосибирска поручили рекламировать новую форму олимпийской сборной

На презентации показали спортивную и повседневную коллекции

Вчера вечером в Москве презентовали новую форму сборной России на Олимпийские игры 2018 года от компании ZASPORT — амбассадором бренда стала сноубордистка из Новосибирска Алёна Заварзина.







В этом году официальным экипировщиком олимпийских сборных России стала компания ZASPORT — она представила спортивную и повседневную коллекции.







«Экипировочный набор для одного спортсмена включает 72 предмета одежды и аксессуаров. 795 комплектов предоставляются спортсменам и членам делегации», — цитирует ТАСС основателя и главного дизайнера Анастасию Задорину.







В форме доминирует серый цвет





Уроженка Новосибирска и бронзовый призёр Олимпиады 2014 года Алёна Заварзина, а также её муж Вик Вайлд стали амбассадорами (послами) бренда.







«Мне очень нравятся принты, я также ценю комфорт и практичность. Считаю, что одежду сделали стильной и функциональной», — говорит Алёна Заварзина.











После презентации экипировки Алёна и Вик сказали, что им понравилось всё: «маечки и штаны красивые, всё классно».





Как послы бренда Алёна и Вик должны будут представлять его в позитивном свете и повышать узнаваемость.





Также сделан акцент на цвета российского флага





В форме доминирует серый цвет и сделан акцент на цвета российского флага.





Экипировочный набор для спортсмена включает 72 предмета одежды и аксессуаров





Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля 2018 года. Международный олимпийский комитет примет решение об участии сборной России в играх 5 декабря.





Ранее МОК отстранил от участия в Олимпиадах ряд российских спортсменов и аннулировал их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В число таких спортсменов попала новосибирская биатлонистка Ольга Вилухина — МОК лишил её двух серебряных медалей за эстафету и спринт из-за нарушения антидопинговых правил. Сама спортсменка вину отрицает и заявляет, что «её медали чисты».