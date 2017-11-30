ТЦ «Калина» закрыл на ночь парковку и хочет поставить шлагбаум

Парковку закрыли от людей, которые оставляют здесь машины до открытия ТЦ
Парковку закрыли от людей, которые оставляют здесь машины до открытия ТЦ

В Новосибирске торговый центр «Калина» запретил ночную парковку, чтобы его клиенты смогли спокойно парковаться после открытия.


«Центр работает с 10:00, на данный момент сложилась такая ситуация, что у нас на парковке паркуются сотрудники соседних организаций. Получается, что клиенты и покупатели "Калины" не могут приехать и припарковаться. Мы проследили, кто у нас паркуется. 


Когда были эвакуации, связанные с террором, мы не могли эвакуировать машины, потому что машины припарковали соседние организации — это были не покупатели, люди даже не знали, что шла эвакуация»,


— рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор «Калины» Олеся Калганова.


В администрации ТЦ подчеркнули, что место, где сейчас расположена парковка, принадлежит «Калине». Ограничение уже действует около месяца, открывают парковку вместе с началом работы центра, а закрывают после последнего сеанса в кинотеатре. 


«Сейчас мы планируем ставить шлагбаум, это будет удобнее», — добавила Калганова.


А прошедшим летом другой торговый центр лишился шлагбаума — прокуратура потребовала убрать заграждения от «Ройял Парка». Шлагбаум возле этого центра мешал доступу к муниципальной земле.

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