Проезд по улице Ленина закроют сегодня ночью

Улицу перекроют уже сегодня ночью

Власти Новосибирска закроют улицу Ленина от Красного проспекта до Советской в ночь с 30 ноября на 1 декабря.







«Такое решение принято для подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового, 2018, года, а также обеспечения безопасности дорожного движения. На улице разместят ледовый городок и торговый ряд с новогодними и рождественскими товарами и сувенирной продукцией», — рассказали в пресс-центре мэрии.







Там уточнили, что пропускать по перекрытому участку улицы будут машины, задействованные в новогодних мероприятиях, а также «скорую помощь» и аварийные службы. Перекрытие улицы согласовали с ГИБДД, говорила раньше начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.





Откроют улицу Ленина для транспорта уже в следующем году — 29 января.





Схема новогоднего городка на площади Ленина





Судя по схеме, кроме торговых павильонов, декорированных в одном стиле, на улице Ленина поставят арт-объекты и ледяной бар.





На главной площади города поставят ёлку, ледовый лабиринт, горки и детскую зону, а на площадке около краеведческого музея пройдёт фестиваль снежных скульптур. А главный городской каток переместится с площади Ленина в Центральный парк.