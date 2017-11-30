Проезд по улице Ленина закроют сегодня ночью

Улицу перекроют уже сегодня ночью
Улицу перекроют уже сегодня ночью

Власти Новосибирска закроют улицу Ленина от Красного проспекта до Советской в ночь с 30 ноября на 1 декабря.


«Такое решение принято для подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового, 2018, года, а также обеспечения безопасности дорожного движения. На улице разместят ледовый городок и торговый ряд с новогодними и рождественскими товарами и сувенирной продукцией», — рассказали в пресс-центре мэрии.


Там уточнили, что пропускать по перекрытому участку улицы будут машины, задействованные в новогодних мероприятиях, а также «скорую помощь» и аварийные службы. Перекрытие улицы согласовали с ГИБДД, говорила раньше начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова.


Откроют улицу Ленина для транспорта уже в следующем году — 29 января.


Схема новогоднего городка на площади Ленина
Схема новогоднего городка на площади Ленина


Судя по схеме, кроме торговых павильонов, декорированных в одном стиле, на улице Ленина поставят арт-объекты и ледяной бар.


На главной площади города поставят ёлку, ледовый лабиринт, горки и детскую зону, а на площадке около краеведческого музея пройдёт фестиваль снежных скульптур. А главный городской каток переместится с площади Ленина в Центральный парк.

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