Новосибирцы признались в желании завести котика на работе

15% опрошенных неодобрительно относятся к животным в офисе

Половина новосибирцев, опрошенных сайтом Зарплата.ру, считают, что коты и аквариумные рыбки в офисе помогают снять стресс.







Аналитики сайта решили разузнать, как жители Новосибирска относятся к животным на работе, и для этого опросили 1460 горожан.







Как показал опрос, домашние животные живут в офисе у 10% опрошенных. «Среди них у каждого второго на работе обитает кошка, у каждого пятого — собака, у каждого шестого — рыбки, у каждого девятого — хомячок, крыса или морская свинка. Некоторые компании, демонстрируя свою оригинальность, заводят на работе попугаев, кроликов, улиток или черепах», — рассказали в пресс-службе Зарплата.ру.







Только 15% всех опрошенных горожан считают, что животным на работе не место.





Среди тех, у кого в офисе никогда не было животных, 38% хотели бы завести питомца. Чаще всего новосибирцы хотят видеть на работе котов (41%), рыбок (28%), собак (7%), морских свинок (7%). Также среди ответов были канарейки, попугаи и хорьки.







50% опрошенных считает, что животные в офисе помогают снизить уровень стресса.







«Четверть опрошенных уверены, что питомцы помогут сплотить работников и сделают общение в коллективе менее формальным. 13% убеждены: животные сделают сотрудников более счастливыми. Каждый десятый считает, что животные только мешают рабочему процессу, а каждый одиннадцатый уверен, что котики помогут расположить клиента и повысить уровень продаж», — выяснили авторы исследования.