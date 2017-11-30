Новосибирцы признались в желании завести котика на работе

15% опрошенных неодобрительно относятся к животным в офисе
15% опрошенных неодобрительно относятся к животным в офисе

Половина новосибирцев, опрошенных сайтом Зарплата.ру, считают, что коты и аквариумные рыбки в офисе помогают снять стресс.


Аналитики сайта решили разузнать, как жители Новосибирска относятся к животным на работе, и для этого опросили 1460 горожан. 


Как показал опрос, домашние животные живут в офисе у 10% опрошенных. «Среди них у каждого второго на работе обитает кошка, у каждого пятого — собака, у каждого шестого — рыбки, у каждого девятого — хомячок, крыса или морская свинка. Некоторые компании, демонстрируя свою оригинальность, заводят на работе попугаев, кроликов, улиток или черепах», — рассказали в пресс-службе Зарплата.ру.


Только 15% всех опрошенных горожан считают, что животным на работе не место.


Среди тех, у кого в офисе никогда не было животных, 38% хотели бы завести питомца. Чаще всего новосибирцы хотят видеть на работе котов (41%), рыбок (28%), собак (7%), морских свинок (7%). Также среди ответов были канарейки, попугаи и хорьки. 


50% опрошенных считает, что животные в офисе помогают снизить уровень стресса.


«Четверть опрошенных уверены, что питомцы помогут сплотить работников и сделают общение в коллективе менее формальным. 13% убеждены: животные сделают сотрудников более счастливыми. Каждый десятый считает, что животные только мешают рабочему процессу, а каждый одиннадцатый уверен, что котики помогут расположить клиента и повысить уровень продаж», — выяснили авторы исследования.

Прочтений: 842
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (4)4
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено