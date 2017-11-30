Названы самые распространённые причины смерти новосибирцев

Умерших в этом году оказалось больше, чем родившихся

Аналитики Росстата рассказали, от каких заболеваний чаще всего умирают жители Новосибирской области: лидером ожидаемо стали болезни системы кровообращения.







По данным Росстата, за 10 месяцев 2017 года в Новосибирской области родились 29 185 человек, умерли — 30 109 . Самыми распространенными причинами смерти оказались болезни системы кровообращения ( 15 303 умерших), новообразования (4799), болезни органов пищеварения (1102) и органов дыхания (941).







Причём в первых двух категориях число умерших увеличилось по сравнению с январём-октябрём 2016 года. Так, от болезней системы кровообращения умерло на 541 человека больше, а от новообразований — на 103 человека больше. Умирать от заболеваний органов пищеварения и дыхания новосибирцы, напротив, стали реже: число смертей в этих категориях сократилось на 8 и 154 случая соответственно.







От внешних причин в Новосибирской области умер 2141 человек. В 482 случаях это было самоубийство, в 276 случаях к гибели привели транспортные происшествия. 181 новосибирец стал жертвой убийства. 131 житель региона погиб от случайного отравления алкоголем, ещё 108 человек утонули.







Ранее главный специалист Новосибирской области по сердечно-сосудистой хирургии Дмитрий Астапов подробно объяснил, почему болезни системы кровообращения убивают каждого второго новосибирца и как распознать у человека инфаркт или инсульт.