Шесть домов в Дзержинском районе остались без холодной воды

Шесть домов в Дзержинском районе из-за аварии остались без холодной воды. Как сообщает муниципальный ресурс «Мой Новосибирск», отключение произошло вчера в 21:00.







В зоне аварии оказались шесть зданий, расположенных на улице Пойменная. В качестве официальной причины указаны «Ремонтные работы на водоводе D250 по ул. Пойменная 1».









По предварительным данным, неполадки устранят до 6:00.







Вчера в схожую ситуацию попали жители Советского района. Там без холодной воды осталось более 40 домов.







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