Шесть домов в Дзержинском районе остались без холодной воды
Шесть домов в Дзержинском районе из-за аварии остались без холодной воды. Как сообщает муниципальный ресурс «Мой Новосибирск», отключение произошло вчера в 21:00.
В зоне аварии оказались шесть зданий, расположенных на улице Пойменная. В качестве официальной причины указаны «Ремонтные работы на водоводе D250 по ул. Пойменная 1».
По предварительным данным, неполадки устранят до 6:00.
Вчера в схожую ситуацию попали жители Советского района. Там без холодной воды осталось более 40 домов.
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Сергей Жигальцев
Фото на превью Ольги Бурлаковой, скриншот карты «Мой Новосибирск»