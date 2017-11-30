Новосибирская фабрика вошла в список победителей конкурса легкой промышленности

Победить в «женских» номинациях «Синару» не удалось
Победить в «женских» номинациях «Синару» не удалось

 Новосибирская фабрика одежды АО «Синар» вошла в список победителей конкурса лучших образцов легкой промышленности «ТОП-10 2017 года».


Конкурс «ТОП-10 2017» проводится Минпромторгом России с целью содействия стратегического развития предприятий легкой промышленности. Новосибирское предприятие вместе с Псковской швейной фабрикой «Славянка» победило в номинации «Мужской костюм».


«Среди критериев оценки представленных на конкурс товаров: соответствие заявленным стандартам качества; функциональность; эстетические показатели гигиенические показатели; эксплуатационные показатели; география продаж продукции; соотношение цены/качества», — сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг России.


Новосибирские производители одежды и раньше мелькали во всевозможных отраслевых конкурсах. В феврале НГС.НОВОСТИ писали о бренде «Лелея», который стал лауреатом конкурса «Золотое веретено». 


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