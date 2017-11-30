Subaru показала свой самый огромный джип

Японская Subaru представила новый флагманский внедорожник Ascent, который построен на новой платформе SGP, используемой в Impreza и XV. 


«Это самая большая модель в линейке,  длина автомобиля равна 4 998 мм, ширина – 1 930 мм, высота – 1 819 мм, размер колесной базы — 2 890 мм. Дорожный просвет – 220 мм. Кроссовер имеет семи- или восьмиместную  версию», — уточнили в пресс-службе Subaru.


Ascent получил бензиновый турбодвигатель 2.4 мощностью 260 л.с., вариатор и полный привод. В списке оснащения — светодиодная оптика, трехзонный климат-контроль, подогрев кресел и рулевого колеса, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, мониторинг «слепых» зон. Цены на автомобиль компания пока не раскрывает.


Subaru показала свой самый огромный джип


Subaru показала свой самый огромный джип


Subaru показала свой самый огромный джип


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