Новосибирец ушел на работу и пропал без вести

Александр ушел из дома 24 ноября

Содружество волонтеров «Доброспас» просит помощи в розыске Геращенко Александра Васильевича. 24 ноября мужчина 1958 года рождения ушел из дома по адресу Курчагина, 23 на работу (Обская, 52) и пропал.







По данным «Доброспаса», Александр был одет в сине-чёрную куртку с надписью «Кузбасс уголь» на спине, черные штаны. На левой руке мужчины нет 4 фаланг пальцев, на правой руке — татуировка в виде звезды.







Приметы: рост 170 см, вес 60 кг, худощавого телосложения.







«Страдает потерей памяти. Может нуждаться в медицинской помощи», — говорится в ориентировке волонтеров.







Всех, кому что-либо известно о местонахождении Александра, просят позвонить в полицию 02 (020 — с мобильного), либо связаться с волонтерами «Доброспаса» по следующим телефонам: 8-953-887-17-77, 8-913-372-47-37, 8-909-534-92-34.







Напомним, сегодня в одном из общежитий нашли двух пропавших подростков.







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