Новосибирские автолюбители получили один миллион штрафов за нарушение ПДД

В 2011 году количество постановлений было значительно ниже 
В 2011 году количество постановлений было значительно ниже 

Заместитель начальника ГИБДД Главного управления МВД по Новосибирской области Игорь Суханов раскрыл количество штрафов, выписанных при помощи камер фотовидеофиксации за минувшие десять месяцев. Общая сумма перевалила за миллион.


«Нами за 10 месяцев этого года вынесено 1 млн 62 тысяч постановлений на сумму 684 млн 320 тысяч рублей, при этом в 2011 году было вынесено всего 62 тысяч 363 постановления. То есть достаточно серьёзно развивается система фото- и видеофиксации», — цитирует ТАСС слова Суханова.


По данным агентства, региональное управление ГИБДД взыскало около 767 тысяч постановлений. Общая сумма штрафов составила 366 млн 248 тысяч рублей. При этом почти 95% всех нарушений приходится на превышение скорости.


Порой жители города и области копят штрафы годами. В марте НГС.НОВОСТИ писали о предпринимателе, который три года не платил по постановлениям ГИБДД. 


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