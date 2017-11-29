Более 40 домов в Советском районе остались почти на сутки без холодной воды

Сезон аварийных отключений продолжился сегодня в Советском районе. Без холодной воды остались жители более сорока домов. Аварию устранят только завтра днём.







По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», отключение произошло в 15:00. В зоне аварии оказались здания на улицах Зоологической, Абхазской, Черносельской. В качестве официальной причины указываются «Ремонтные работы на водопроводе D-160 по ул. Зоологическая 8».











По предварительным данным, аварию устранят не ранее 13:30 завтрашнего дня.







В минувшее воскресенье без холодной воды остались жители почти 200 домов в Дзержинском районе.







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