Подростки не выходили на связь шесть дней

В Новосибирске разыскали двух пропавших подростков Артёма Данилова и Никиту Абиха — с мальчиками всё в порядке.





«Сотрудники реабилитационного центра нашли ребят в общежитии», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.





13-летние мальчики ушли из дома на улице Вилюйской 23 ноября. С тех пор о них ничего не было известно. Волонтёры знали, что подростки пропадают не первый раз, тем не менее активно распространяли информацию о поисках.





На этой неделе полицейские также нашли объявленного в розыск 15-летнего Максима Логинова, который ушёл из дома в Колывани на выходных. Подростка удалось обнаружить в районе Здвинска.