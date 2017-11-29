В Новосибирске разыскали двух пропавших подростков

Подростки не выходили на связь шесть дней 
Подростки не выходили на связь шесть дней 

В Новосибирске разыскали двух пропавших подростков Артёма Данилова и Никиту Абиха — с мальчиками всё в порядке. 


«Сотрудники реабилитационного центра нашли ребят в общежитии», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


13-летние мальчики ушли из дома на улице Вилюйской 23 ноября. С тех пор о них ничего не было известно. Волонтёры знали, что подростки пропадают не первый раз, тем не менее активно распространяли информацию о поисках. 


На этой неделе полицейские также нашли объявленного в розыск 15-летнего Максима Логинова, который ушёл из дома в Колывани на выходных. Подростка удалось обнаружить в районе Здвинска

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