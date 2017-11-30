В Новосибирске начался суд над бывшим полицейским по делу о серийных убийствах 19 женщин

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Чуплинского заводят в зал суда 
Чуплинского заводят в зал суда 

В Новосибирске начался один из самых громких судебных процессов уходящего года: на скамье подсудимых оказался 52-летний Евгений Чуплинский, которого обвиняют в убийстве 19 женщин.


Уголовное дело в отношении предполагаемого маньяка рассматривает судья Новосибирского областного суда Людмила Билюкова. В 10:30 началось предварительное слушание.


Как ранее сообщали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области со ссылкой на версию следствия, бывший сотрудник вневедомственной охраны начал убивать женщин ещё в 1998 году. Последний труп обнаружили летом 2006 года.


«Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своем автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, останки (туловища, головы, руки, ноги и прочее) разбрасывал на обочинах дорог и свалках», — рассказывали в облпрокуратуре.


В Следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщали, что обвиняемый убивал женщин в возрасте от 18 лет до 31 года.


Задержать предполагаемого маньяка следователям удалось лишь весной 2016 года. Установить личность подозреваемого помог образец ДНК, который генетики смогли взять с вещдоков лишь в 2015 году. 


Экспертиза показала, что Чуплинский вменяем. «Согласно выводам экспертов, обвиняемый хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает», — рассказывали в Следственном комитете.


Когда расследование уголовного дела завершилось, следователи резюмировали: вину в убийствах обвиняемый не признал. «Ранее Чуплинский давал признательные показания о совершении всех инкриминированных ему преступлений», — добавили в СУ СКР по Новосибирской области.


Сегодня судья Людмила Билюкова должна решить, будет ли рассматривать дело Чуплинского коллегия присяжных.


Судье Людмиле Билюковой досталось на рассмотрение уголовное дело объёмом более 70 томов
Судье Людмиле Билюковой досталось на рассмотрение уголовное дело объёмом более 70 томов


Меры безопасности в областном суде вполне обычные. Чуплинского сопровождали двое конвойных и двое судебных приставов. 


Ну всё, подсудимый в зале, судья в зале, двери за ними закрылись. Заседание проходит в закрытом режиме. 


В суд привезли Чуплинского. Пока его вели под конвоем в зал суда, он успел опять отвергнуть все обвинения. 


Чуплинский был задержан весной 2016 года, а убийства, в которых его обвиняют, происходили в 1998-2006 годах
Чуплинский был задержан весной 2016 года, а убийства, в которых его обвиняют, происходили в 1998-2006 годах


Сегодня на предварительном слушании будет решаться вопрос о рассмотрении дела коллегией присяжных — такое ходатайство заявил сам подсудимый на стадии следствия, заявил представитель областной прокуратуры перед началом суда. 

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