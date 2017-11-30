В Новосибирске начался суд над бывшим полицейским по делу о серийных убийствах 19 женщин

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Чуплинского заводят в зал суда

В Новосибирске начался один из самых громких судебных процессов уходящего года: на скамье подсудимых оказался 52-летний Евгений Чуплинский, которого обвиняют в убийстве 19 женщин.





Уголовное дело в отношении предполагаемого маньяка рассматривает судья Новосибирского областного суда Людмила Билюкова. В 10:30 началось предварительное слушание.





Как ранее сообщали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области со ссылкой на версию следствия, бывший сотрудник вневедомственной охраны начал убивать женщин ещё в 1998 году. Последний труп обнаружили летом 2006 года.







«Экс-милиционер знакомился с женщинами, предлагал им вместе провести время, увозил на своем автомобиле в безлюдные места и после конфликта убивал. После этого расчленял тела, останки (туловища, головы, руки, ноги и прочее) разбрасывал на обочинах дорог и свалках», — рассказывали в облпрокуратуре.







В Следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщали, что обвиняемый убивал женщин в возрасте от 18 лет до 31 года.





Задержать предполагаемого маньяка следователям удалось лишь весной 2016 года. Установить личность подозреваемого помог образец ДНК, который генетики смогли взять с вещдоков лишь в 2015 году.





Экспертиза показала, что Чуплинский вменяем. «Согласно выводам экспертов, обвиняемый хроническим психическим расстройством, временным психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает», — рассказывали в Следственном комитете.





Когда расследование уголовного дела завершилось, следователи резюмировали: вину в убийствах обвиняемый не признал. «Ранее Чуплинский давал признательные показания о совершении всех инкриминированных ему преступлений», — добавили в СУ СКР по Новосибирской области.







10:53

Сегодня судья Людмила Билюкова должна решить, будет ли рассматривать дело Чуплинского коллегия присяжных.





Судье Людмиле Билюковой досталось на рассмотрение уголовное дело объёмом более 70 томов





10:38

Меры безопасности в областном суде вполне обычные. Чуплинского сопровождали двое конвойных и двое судебных приставов.





10:33

Ну всё, подсудимый в зале, судья в зале, двери за ними закрылись. Заседание проходит в закрытом режиме.







10:32

В суд привезли Чуплинского. Пока его вели под конвоем в зал суда, он успел опять отвергнуть все обвинения.







Чуплинский был задержан весной 2016 года, а убийства, в которых его обвиняют, происходили в 1998-2006 годах





10:30

Сегодня на предварительном слушании будет решаться вопрос о рассмотрении дела коллегией присяжных — такое ходатайство заявил сам подсудимый на стадии следствия, заявил представитель областной прокуратуры перед началом суда.