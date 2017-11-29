Беспокойный новосибирец просверлил пол соседям сверху





Дырка в полу пришлась ровно на середину кухни

Новосибирец обнаружил у себя на кухне дырку в полу — её сделал сосед снизу, которому надоели шумные жильцы сверху.





«Утром я отвёл детей в школу, вернулся, зашёл на кухню и увидел дырку в плитке, сделанную, вероятно, перфоратором», — рассказал новосибирец Владимир Левашов корреспонденту НГС.НОВОСТИ.







По словам мужчины, продырявил пол в его квартире в новостройке Кировского района сосед снизу. Он уже не раз жаловался на «слишком хорошую слышимость», — его раздражал шум передвигаемых стульев, детский кашель и падающие на пол игрушки.





Сам Владимир утверждает, что в его семье соблюдают закон о тишине и не допускают слишком громких звуков.

Владимир предположил, что сосед сделал отверстие в потолке перфоратором





Связаться с соседом Владимира корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.





Этой осенью НГС.НОВОСТИ рассказывали ещё одну историю о затяжном конфликте между соседями. В ней герой истории и вовсе остался без воды и туалета, потому что соседи обрезали трубы, ведущие в его квартиру.