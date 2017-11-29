Беспокойный новосибирец просверлил пол соседям сверху
Новосибирец обнаружил у себя на кухне дырку в полу — её сделал сосед снизу, которому надоели шумные жильцы сверху.
«Утром я отвёл детей в школу, вернулся, зашёл на кухню и увидел дырку в плитке, сделанную, вероятно, перфоратором», — рассказал новосибирец Владимир Левашов корреспонденту НГС.НОВОСТИ.
По словам мужчины, продырявил пол в его квартире в новостройке Кировского района сосед снизу. Он уже не раз жаловался на «слишком хорошую слышимость», — его раздражал шум передвигаемых стульев, детский кашель и падающие на пол игрушки.
Сам Владимир утверждает, что в его семье соблюдают закон о тишине и не допускают слишком громких звуков.
Связаться с соседом Владимира корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось.
Этой осенью НГС.НОВОСТИ рассказывали ещё одну историю о затяжном конфликте между соседями. В ней герой истории и вовсе остался без воды и туалета, потому что соседи обрезали трубы, ведущие в его квартиру.
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Ольга Власова
Фото предоставлено Владимиром Левашовым