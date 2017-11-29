Беспокойный новосибирец просверлил пол соседям сверху


Дырка в полу пришлась ровно на середину кухни
Дырка в полу пришлась ровно на середину кухни

Новосибирец обнаружил у себя на кухне дырку в полу — её сделал сосед снизу, которому надоели шумные жильцы сверху. 


«Утром я отвёл детей в школу, вернулся, зашёл на кухню и увидел дырку в плитке, сделанную, вероятно, перфоратором», — рассказал новосибирец Владимир Левашов корреспонденту НГС.НОВОСТИ. 


По словам мужчины, продырявил пол в его квартире в новостройке Кировского района сосед снизу. Он уже не раз жаловался на «слишком хорошую слышимость», — его раздражал шум передвигаемых стульев, детский кашель и падающие на пол игрушки. 


Сам Владимир утверждает, что в его семье соблюдают закон о тишине и не допускают слишком громких звуков. 

Владимир предположил, что сосед сделал отверстие в потолке перфоратором
Владимир предположил, что сосед сделал отверстие в потолке перфоратором


Связаться с соседом Владимира корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось. 


Этой осенью НГС.НОВОСТИ рассказывали ещё одну историю о затяжном конфликте между соседями. В ней герой истории и вовсе остался без воды и туалета, потому что соседи обрезали трубы, ведущие в его квартиру

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