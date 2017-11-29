Новосибирец получил два года строгого режима за нападение на полицейского

30-летнего новосибирца приговорили к почти двум годам колонии строгого режима

В Новосибирске суд вынес приговор мужчине, ударившему полицейского, — за это его отправили в колонию строгого режима.





Дзержинский районный суд приговорил 30-летнего Ивана Царакаева к 1 году и 9 месяцам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.





Инцидент произошёл 17 сентября этого года. Царакаев выпивал спиртные напитки в общественном месте. К нему подошли полицейские и пояснили, что это запрещено. Мужчине это не понравилось, и он грубо выругался в адрес инспектора ППС.





«Полицейский исполнял свои должностные обязанности, а оскорбляя его честь и профессиональное достоинство, Царакаев совершил публичное оскорбление представителя власти», — сообщили в прокуратуре.





Ивана Царакаева доставили в отдел полиции. В кабинете он ударил инспектора левой ногой под челюсть и в шею. На мужчину завели уголовное дело.





Судья рассматривал дело в особом порядке. Он признал Царакаева виновным в публичном оскорблении представителя власти и насилии в отношении него (ст. 318, 319 УК РФ).





Мужчина полностью признал свою вину. Его взяли под стражу в зале судебного заседания. Ранее Царакаев уже был судим.





Приговор не вступил в законную силу.





Суды нередко выносят приговоры по ст. 319 УК РФ. Так, в конце прошлого года суд приговорил к 7 месяцам исправительных работ мужчину, который при задержании демонстративно снял штаны.