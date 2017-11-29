«Сейчас такие зубы не носят»: пчеловод отсудил у стоматологов 280 тысяч

Установка новых зубных протезов обернулась для пациента неприятными последствиями

Пчеловод из Краснозёрского района отсудил у новосибирской стоматологической клиники 280 тысяч рублей за зубную боль — он утверждает, что из-за боли не может уснуть.







«28 апреля 2016 года истец обратился в организацию ООО "Абсолют-Дент" (это стоматологическая клиника на Большевистской), чтобы заменить металлическое протезирование на металлокерамическое. Он оплатил услуги в размере 172 830 рублей. С апреля по июнь все работы были проведены, но у истца возникли очень сильные боли под протезами», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Октябрьского района Новосибирска Светлана Юрченкова.







По её словам, из-за ноющей боли пенсионер не мог есть и стал принимать обезболивающее. Когда пациент в итоге обратился в другую клинику, чтобы сделать рентгеновский снимок челюсти, то узнал, что протезирование ему сделали некачественно. Тогда он решил вернуть свои деньги. Но возмещать ущерб в досудебном порядке стоматологическая клиника отказалась.







После этого пациент обратился в суд. «Судом была назначена экспертиза, по результатам которой установлено, что услуги, оказанные [истцу] в ООО «Абсолют-Дент», не соответствуют современным стоматологическим критериям качества, это касается предоставления как терапевтических, так и ортопедических услуг. И сейчас истцу, безусловно, необходимо проведение новых работ по устранению возникших осложнений с неблагоприятным прогнозом», — описала ситуацию представитель прокуратуры.







Сам истец, 63-летний Владимир Тростянский, живущий в Краснозёрском районе области, утверждает, что до обращения в клинику на Большевистской зубы у него не болели.





Но из эстетических соображений ему захотелось поставить современные металлокерамические коронки вместо литых, рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Тростянский. Он пояснил, что как пчеловод часто выступает на публике с рассказами о своём увлечении. Но с некоторых пор окружающие стали делать ему замечания: «Владимир Иванович, сейчас такие зубы не носят».





По словам мужчины, протезы он в своё время установил из-за того, что у него не было нескольких зубов. В клинике на Большевистской ему сняли прежние коронки и начали подготовку к протезированию: обтачивали зубы под новые коронки, удаляли из них нервы, укрепляли зубы штифтами. Всего ему нужно было установить четыре моста с коронками и искусственными зубами. Но ещё во время протезирования зубы начали болеть.







«Они мне делают протезирование — больно. Мне говорят: "А что вы хотите? Нужно время, чтобы привыкнуть, это всё постепенно пройдёт". А я же верю, уезжаю. Тем более, извините, живу за 300 километров в Краснозёрке, а это всё-таки не две остановки проехать. Я уезжаю — боль продолжается. Я к ним много раз обращался. Приезжаю, они объясняют: "Вот, знаете, у вас здесь неровность, неравномерное прижатие зуба, перекос, давайте вам подточим, подровняем — всё будет нормально". Ну, подточат, подровняют, я уезжаю — боль не проходит. Жду-жду — не проходит», — рассказал пациент.







По словам мужчины, позже он узнал, что при подготовке к протезированию ему не полностью удалили нерв в одном из зубов, а в другом неправильно установили штифт — конструкция впилась в десну. Штифт поставили с нарушениями, подтвердила представитель прокуратуры Октябрьского района Светлана Юрченкова.





По словам пациента, теперь ему нужно полностью снять новые протезы, удалить два пострадавших зуба и вживить имплантаты. А пока приходится жить с зубной болью. «Сейчас начались морозы, и я просто на улице дышать не могу: постоянно болят зубы. Если я просто вдохну холодного воздуха, у меня сразу резкая боль по всей верхней челюсти. Днём ты в движении, где-то перетерпишь, а ложишься спать, и боль наваливается — без обезболивающих практически не удаётся уснуть», — рассказал истец.





Как пояснила Светлана Юрченкова, ответчик в суде так и не появился. В среду, 29 ноября,





суд удовлетворил требования пенсионера и взыскал со стоматологической компании больше 280 тысяч рублей:





172 830 рублей, которые истец потратил в стоматологической клинике, а также компенсацию морального вреда — 40 тысяч, расходы на проведение экспертизы — 48 тысяч, а также услуги адвоката за 20 тысяч.







Как уточнил Владимир Тростянский, требования о компенсации морального вреда суд удовлетворил только частично — пенсионер требовал с клиники миллион.







По адресу, где пациенту устанавливали протезы, корреспонденту НГС.НОВОСТИ ответила представитель другой компании — ООО «Абсолют Дент Стоматология». Она пояснила, что эта фирма не имеет никакого отношения к услугам, из-за которых истцу пришлось обратиться в суд.





«Такого пациента, как Тростянский, у нас не было», — сообщила она. Также представитель добавила, что их фирма физически не могла оказывать услуги этому пациенту, так как была зарегистрирована только в апреле 2016 года — лицензию эта компания получила спустя несколько месяцев.





Ранее Новосибирский областной суд постановил взыскать более 7 млн рублей с клиники эстетической медицины «Дюна» в пользу сибирячки Натальи Швецовой — её мать тяжело заболела после передозировки наркоза на операции.