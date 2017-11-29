«Мы здесь всю жизнь прожили»: жильцы дома в тихом центре вышли на пикет против выселения из квартир

Вечером 29 ноября в Первомайском сквере Новосибирска жильцы дома на улице Октябрьской, 6 вышли на пикет против выселения из квартир. Они надеются, что городские власти смогут остановить действия владельца дома.


Жители дома на улице Октябрьской, 6 вышли на пикет против выселения
Жители дома на улице Октябрьской, 6 вышли на пикет против выселения


Напомним, 28 ноября областной суд утвердил решение о выселении семьи Якуненко из квартиры в доме, который принадлежит компании «Девелопер 154». Параллельно в суде рассматривается иск о взыскании с семьи денег за право проживания в квартире за три года — около 180 тысяч рублей.


«Мы хотим, чтобы на нас внимание обратили, — говорит Вера Якуненко. — На нас везде подают в суды, мы проигрываем». Женщина заявила, что её семья будет обжаловать решение суда.


Вера Якуненко заявила, что семья намерена опротестовать решение суда о выселении
Вера Якуненко заявила, что семья намерена опротестовать решение суда о выселении


Построенный в 1917 году дом принадлежал Облпотребсоюзу, но в начале 2000-х был продан частному лицу: жителям квартир до этого отказали в приватизации из-за ветхости здания. 


«Переселяться некуда, мы здесь всю жизнь прожили. Не знаем, что мы будем делать. Наверное, сядем и будем сидеть, — добавила Вера Якуненко. — В суде апеллируют к тому, что у нас нет документов, а [дом] продавали поэтапно, все документы утеряны — домовая книга, поквартирные карточки исчезли. И теперь мы доказать документально ничего не можем».


Жительница дома Ирина предполагает, что городские власти не должны были допустить продажу многоквартирного дома в частные руки
Жительница дома Ирина предполагает, что городские власти не должны были допустить продажу многоквартирного дома в частные руки


Как ранее объяснял член градостроительного совета при мэре Новосибирска Александр Бакаев, формально мэрия не может вмешаться в отношения между владельцем дома и жильцами и предоставить им новое жильё — ситуация находится вне компетенции муниципалитета. 


Сейчас в 9-квартирном доме живёт 7 семей — жители двух других квартир уже умерли, рассказала Вера Якуненко. По её мнению, владелец дома теперь обратится с исками о выселении и к жителям остальных квартир. Подтвердить это не удалось: директор компании «Девелопер 154» отказывается общаться с прессой.

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