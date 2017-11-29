Стала известна дата открытия катка в Центральном парке


Покататься на катке в Центральном парке можно будет через два уик-энда
Покататься на катке в Центральном парке можно будет через два уик-энда

Мэр Новосибирска назвал дату открытия катка в Центральном парке Новосибирска.


Торжественное открытие состоится 16 декабря. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в своём аккаунте в Instagram.


«В Центральном парке заливают главный каток города площадью 4000 кв. метров. Каждый день здесь будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия», — написал мэр.



Вход на каток со своими коньками будет бесплатным, а стоимость проката останется такой же, как и в прошлом году: для взрослых — 150 рублей в час.


Кроме того, каток залили на стадионе «Спартак». Площадь катка увеличили до 7280 кв. м, открыться он должен был уже сегодня, а в декабре там поставят ёлку.

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