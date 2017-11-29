Стала известна дата открытия катка в Центральном парке
Мэр Новосибирска назвал дату открытия катка в Центральном парке Новосибирска.
Торжественное открытие состоится 16 декабря. Об этом глава города Анатолий Локоть сообщил в своём аккаунте в Instagram.
«В Центральном парке заливают главный каток города площадью 4000 кв. метров. Каждый день здесь будут проходить развлекательные и спортивные мероприятия», — написал мэр.
Вход на каток со своими коньками будет бесплатным, а стоимость проката останется такой же, как и в прошлом году: для взрослых — 150 рублей в час.
Кроме того, каток залили на стадионе «Спартак». Площадь катка увеличили до 7280 кв. м, открыться он должен был уже сегодня, а в декабре там поставят ёлку.
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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой (1), instagram.com/a_lokot/ (2)