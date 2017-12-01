Ключи дали, воду — нет: жители новостройки два месяца не могут получить тепло и воду в квартиры

Дом сдали в конце сентября, но забыли подключить к воде и теплу

Жители новостройки на Лесоперевалке в Ленинском районе Новосибирска пожаловались на отсутствие тепла и воды — дом сдали два месяца назад, но договоры с «Горводоканалом» и «СИБЭКО» до сих пор не заключены.







«Мы делаем ремонт, но достаточно проблематично его делать: у некоторых квартир вообще холодной воды нет, все по соседям ходят, у кого по стояку есть холодная вода, — это один стояк на этаже», — рассказала Елизавета, владелица квартиры в доме на улице Ясный берег, 4.





Дом входит в комплекс «Венеция», который строит кемеровская компания «СДС-Строй» (входит в группу «СДС-Финанс»). По данным мэрии, разрешение на ввод дом получил 29 сентября, хотя ни постоянного водоснабжения, ни отопления в нём не было.





Главный инженер УК «Новый город» Михаил Ермачков рассказал, что застройщик не подготовил документы для заключения договоров. «Дело в том, что документы по воде в "Горводоканале", а по теплу не все документы ещё есть у строителей», — пояснил он.







По словам главного инженера УК, решение о водоснабжении должно быть получено в ближайшие дни, но когда новостройку подключат к теплу, пока неизвестно.





В «СИБЭКО» сообщили, что строившая дом дочерняя компания «СДС-Финанс» — компания «СДС-Строй» не заключала договоров на поставку тепла в дом. «Подключение к теплоснабжению производится в день заключения договора либо на следующий день», — добавили в пресс-службе «СИБЭКО».





Подобный запрос корреспондент НГС.НОВОСТИ также направила в «Горводоканал», но ответ пока не поступил. В компании «СДС-Финанс» за время подготовки материала на запрос также не ответили.





Владелица квартиры в ЖК Елизавета добавила, что инициативная группа жильцов направила жалобы в Госжилинспекцию. В инспекции это подтвердили и сообщили, что жалобы будут рассмотрены в установленные сроки. «В настоящий момент обращения находятся на рассмотрении в отделе профилактики правонарушений и судебной защиты ГЖИ НСО, решается вопрос о проведении проверки», — пояснили в пресс-службе ГЖИ.





В другой части Ленинского района вчера также отключали отопление — пять домов на площади Станиславского остались без тепла из-за дефекта трубопровода.