Во дворах домов на Красном проспекте начали укладывать плитку и сажать деревья. Зимой

Тротуарную плитку на участке между домами Красный проспект, 94 и Красный проспект, 94/1 начали выкладывать в самом конце ноября

Между домами по адресам Красный проспект, 94 и Красный проспект, 94/1 начали высаживать ёлки и укладывать тротуарную плитку. Об этом сообщила читательница НГС.НОВОСТИ Ольга В.







«Видела, что там землю привезли, укладывали… Два товарища ходили. Я у них спрашиваю, а что вы в –20 ёлочки сажаете? А он поржал надо мной и сказал, мол, не ваше дело», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ читательница Ольга. Она подчеркнула, что рабочие объяснили ей, что деревья в такую погоду высаживать можно.







Как рассказал корреспонденту председатель ТСЖ дома по адресу Красный проспект, 94 Александр Алфименко, работы на этом придомовом участке ведут муниципальные службы.







На придомовой территории было высажено несколько маленьких ёлок и одна большая — её будут наряжать на Новый год





«Вроде бы кладут [плитку] хорошо. Землю срезали и завезли новую. Срезали [землю] под дорожки. Ёлок уже прилично насадили, сделали из них живую изгородь [вдоль придомовой проезжей части]. И большую ёлку посадили. Для Нового года, чтоб наряжать», — рассказал председатель ТСЖ.







По словам Алфименко, благоустройство их двора задержалось, так как «что-то не получалось по документам».





Сотрудник администрации Центрального округа пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что работы здесь были запланированы ещё весной, а задержка произошла из-за сложной процедуры выделения денег на благоустройство.





По поводу качества работ — и по ёлкам, и по плитке — в администрации Центрального округа заверили, что можно не беспокоиться: по гарантийным обязательствам подрядчик устранит все недочёты, если они возникнут.





Между тем тротуарная плитка, которую уложили около месяца назад возле первой «умной» остановки, через несколько дней сильно провалилась.