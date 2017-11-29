Автором «Тотального диктанта» стала писательница из Казани

Гузель Яхина дебютировала в 2015 году с романом «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 30-х годов XX века

Автором текста для акции «Тотальный диктант» в 2018 году стала писательница Гузель Яхина из Татарстана.



«Для меня это большая радость, решение об участии я приняла моментально. Получила письмо от Оли (Ольги Ребковец. — О.В.) и ответила в течение одной минуты», — рассказала Гузель Яхина на пресс-конференции в ТАСС.





По словам Гузель, 14 апреля она будет диктовать кусочки текста, которые войдут в её новый роман «Дети мои», посвящённый немцам Поволжья в период с 1916-го по 1938 годы. Книга повествует о судьбе национальной автономии на Волге, в частности, о немецком учителе словесности Якове Бахе.



«Мы при выборе руководствуемся тем, что хотим знакомить участников диктанта с настоящей классической литературой», — объяснила выбор автора руководитель проекта Ольга Ребковец.



Организаторы отметили, что в тексте будут отражены практически все правила русского языка, имеющиеся в справочниках.







Первый «Тотальный диктант» прошёл в 2004 году, это была студенческая акция «Глум-Клуба» — творческого объединения гуманитарного факультета НГУ. За 13 лет «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, её участниками стали более 145 тысяч человек, отмечается на сайте проекта.







Сначала для написания диктанта выбирали отрезки из произведений классиков — «Войны и мира» Льва Толстого, «Невского проспекта» Николая Гоголя. С 2010 года авторами текстов стали писатели. За время существования акции в их число вошли Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов, Евгений Водолазкин, Андрей Усачёв.





В прошлом году автором текста диктанта был писатель Леонид Юзефович. Каждый десятый участник акции по проверке грамотности получил за диктант пятёрку.