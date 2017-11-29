В «Левобережном» открылся дискаунтер с консервами из Красноярска

В одном из корпусов бывшего торгового комплекса «Калейдоскоп» на улице Сибиряков-Гвардейцев, 47 к1 открылся магазин сети «Маяк». Ранее здесь никогда не торговали продуктами — основной специализацией площадки и в составе «Торгового города Левобережный» всегда были товары для стройки и ремонта.


Гипермаркет «Маяк» занял больше половины одного из павильонов ритейл-парка
Гипермаркет «Маяк» занял больше половины одного из павильонов ритейл-парка


Как сообщил НГС.НОВОСТИ владелец торгового комплекса Владимир Кальченко, «Маяк» начал работать здесь на прошлых выходных. Площадь магазина — 2500 квадратных метров, это почти половина всего павильона. 


Формат жёсткого дискаунтера предполагает минимальные вложения в оформление магазина и его торговое оборудование
Формат жёсткого дискаунтера предполагает минимальные вложения в оформление магазина и его торговое оборудование


По словам Кальченко, появление продуктового оператора в бывшем «Калейдоскопе» стало шагом по изменению общей концепции объекта, который решено превратить в ритейл-парк — то есть здесь крупные магазины и торговые центры с разными специализациями.


«У нас уже работает один корпус, посвященный авто-тематике, ещё в одном продаются строительные товары, а корпус, где открылся «Маяк», отдан под продукты питания», — сообщил Владимир Кальченко.


По словам предпринимателя, кроме сетевого гипермаркета здесь вскоре должен заработать и продуктовый фермерский рынок.


Строительная и автомобильная часть ритейл-парка на улице Сибиряков-Гвардейцев
Строительная и автомобильная часть ритейл-парка на улице Сибиряков-Гвардейцев


«Думаю, он будет хорошо дополнять "Маяк", который предлагает низкие цены на большинство товаров длительного хранения, но не торгует свежими овощами и фруктами», — считает Кальченко.


Оставшиеся 2000 квадратных метров павильона должен занять рынок фермерских товаров под названием «Экопарк»
Оставшиеся 2000 квадратных метров павильона должен занять рынок фермерских товаров под названием «Экопарк»


Три отдельных одноэтажных корпуса на улице Сибиряков-Гвардейцев построила компания Кальченко для торговли строительными материалами. Затем компания приобрела недостроенный объект на площади Маркса в Ленинском районе и открыла там большой специализированный торговый центр товаров для дома, куда и перекочевало и название «Калейдоскоп», и часть арендаторов.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил в «Маяке» замороженную «суповую курицу» по 68 рублей за килограмм  
Корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил в «Маяке» замороженную «суповую курицу» по 68 рублей за килограмм  


«Маяк» — сеть гипермаркетов, которую развивает компания из Красноярска, специализирующаяся на формате жёсткого дискаунтера. Это подразумевает практически полный отказ от скоропортящихся продуктов, выкладка в коробках, узкий ассортимент и упор на товары с минимальной входной стоимостью.


Экономическая модель дискаунтера основана на том, что покупатели будут брать всего и помногу 
Экономическая модель дискаунтера основана на том, что покупатели будут брать всего и помногу 


Более известным брендом ритейлера является «Светофор» — это магазины меньшей, обычно около 500 квадратных метров, площади. Сейчас у этой компании уже больше 800 магазинов обоих форматов в России, Казахстане, Белоруссии и Китае.


Вместо отдельных холодильников в «Маяке» работает вместительный холодильный зал
Вместо отдельных холодильников в «Маяке» работает вместительный холодильный зал


В Новосибирск «Светофор» пришел в начале 2016 года. Сейчас, по данным 2ГИС, здесь работает пять магазинов «Светофор» и два «Маяка» (с учётом открывшегося в «Левобережном»). Ещё восемь «Светофоров» открыты в Новосибирской области, по данным сайта компании.   


В магазине хватает и непродовольственных товаров — от пластиковых вёдер до простой бытовой техники
В магазине хватает и непродовольственных товаров — от пластиковых вёдер до простой бытовой техники


В Новосибирске основными конкурентами «Светофора» можно считать сети «Холди Дискаунтер» и «Магнит» (которая также развивает собственную сеть гипермаркетов)  — обе сети работают в близком формате, однако продают и молочные продукты, фрукты и овощи. 

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