В «Левобережном» открылся дискаунтер с консервами из Красноярска

В одном из корпусов бывшего торгового комплекса «Калейдоскоп» на улице Сибиряков-Гвардейцев, 47 к1 открылся магазин сети «Маяк». Ранее здесь никогда не торговали продуктами — основной специализацией площадки и в составе «Торгового города Левобережный» всегда были товары для стройки и ремонта.





Гипермаркет «Маяк» занял больше половины одного из павильонов ритейл-парка





Как сообщил НГС.НОВОСТИ владелец торгового комплекса Владимир Кальченко, «Маяк» начал работать здесь на прошлых выходных. Площадь магазина — 2500 квадратных метров, это почти половина всего павильона.





Формат жёсткого дискаунтера предполагает минимальные вложения в оформление магазина и его торговое оборудование





По словам Кальченко, появление продуктового оператора в бывшем «Калейдоскопе» стало шагом по изменению общей концепции объекта, который решено превратить в ритейл-парк — то есть здесь крупные магазины и торговые центры с разными специализациями.







«У нас уже работает один корпус, посвященный авто-тематике, ещё в одном продаются строительные товары, а корпус, где открылся «Маяк», отдан под продукты питания», — сообщил Владимир Кальченко.







По словам предпринимателя, кроме сетевого гипермаркета здесь вскоре должен заработать и продуктовый фермерский рынок.







Строительная и автомобильная часть ритейл-парка на улице Сибиряков-Гвардейцев





«Думаю, он будет хорошо дополнять "Маяк", который предлагает низкие цены на большинство товаров длительного хранения, но не торгует свежими овощами и фруктами», — считает Кальченко.







Оставшиеся 2000 квадратных метров павильона должен занять рынок фермерских товаров под названием «Экопарк»





Три отдельных одноэтажных корпуса на улице Сибиряков-Гвардейцев построила компания Кальченко для торговли строительными материалами. Затем компания приобрела недостроенный объект на площади Маркса в Ленинском районе и открыла там большой специализированный торговый центр товаров для дома, куда и перекочевало и название «Калейдоскоп», и часть арендаторов.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ обнаружил в «Маяке» замороженную «суповую курицу» по 68 рублей за килограмм





«Маяк» — сеть гипермаркетов, которую развивает компания из Красноярска, специализирующаяся на формате жёсткого дискаунтера. Это подразумевает практически полный отказ от скоропортящихся продуктов, выкладка в коробках, узкий ассортимент и упор на товары с минимальной входной стоимостью.







Экономическая модель дискаунтера основана на том, что покупатели будут брать всего и помногу





Более известным брендом ритейлера является «Светофор» — это магазины меньшей, обычно около 500 квадратных метров, площади. Сейчас у этой компании уже больше 800 магазинов обоих форматов в России, Казахстане, Белоруссии и Китае.







Вместо отдельных холодильников в «Маяке» работает вместительный холодильный зал





В Новосибирск «Светофор» пришел в начале 2016 года. Сейчас, по данным 2ГИС, здесь работает пять магазинов «Светофор» и два «Маяка» (с учётом открывшегося в «Левобережном»). Ещё восемь «Светофоров» открыты в Новосибирской области, по данным сайта компании.







В магазине хватает и непродовольственных товаров — от пластиковых вёдер до простой бытовой техники





В Новосибирске основными конкурентами «Светофора» можно считать сети «Холди Дискаунтер» и «Магнит» (которая также развивает собственную сеть гипермаркетов) — обе сети работают в близком формате, однако продают и молочные продукты, фрукты и овощи.

