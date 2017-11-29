Сабантуй вне закона: чиновник получил штраф за праздник в Центральном парке

Угощение во время Сабантуя летом 2017 года в Новосибирске — на праздник пришли около 600 горожан

Управление Федеральной антимонопольной службы Татарстана оштрафовало чиновника за незаконно выделенную субсидию для празднования праздника Сабантуй в Новосибирске.





Штраф в размере 30 тысяч рублей получил чиновник исполкома Зеленодольского района Татарстана, сообщила республиканское управление ФАС. Представители ведомства сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что назвать имя оштрафованного не могут, но добавили, что чиновник оспаривает решение в суде.





«Празднование Сабантуя в Новосибирске состоялось в первых числах июня. Субсидии на его проведение в размере 2,2 миллиона рублей и 245 тысяч рублей были выделены НО Фонд поддержки и развития молодёжи и спорта ЗМР "НИКА"», — сообщает УФАС.





Эти субсидии фонд получил по распоряжению исполнительного комитета Зеленодольского района.





То, что деньги выделили без конкурса, узнала местная прокуратура. «Выяснилось, что средства на Сабантуй были выделены из местного бюджета без торгов и без учёта требований федерального закона о закупках», — передаёт УФАС.







В положении о проведении Сабантуя в Новосибирске не было информации о месте и дате приёма заявок. Это, как объясняют в антимонопольной службе, лишило потенциальных получателей субсидии возможности подать заявку на её получение.







По итогам расследования УФАС Татарстана подтвердило, что исполком не проводил конкурс, а Сабантуй в Новосибирске провели за счёт субсидий, которые дали фонду «НИКА». Антимонопольная служба посчитала, что нарушен закон о закупках, и наложила штраф.







В пресс-службе районного исполкома подтвердили, что судились после решения УФАС, но пока не получили ответа от суда. Ситуацию с финансированием праздника в районной администрации объяснили тем, что деньги по субсидии пришли поздно, а конкурс провести не успели, хотя документы были готовы.





Также в исполкоме добавили, что Сабантуй в Новосибирске организовывали не районные власти, а республиканские — фонд «НИКА» занимался организацией поездки в Новосибирск представителей Зеленодольского района.





«Этот фонд, не исполкомовская структура, занимается тем, что аккумулирует денежные средства, финансирует различные проекты. В Новосибирск поехали, потому что есть программа президента Республики Татарстан, по которой разные районы республики как носители праздника Сабантуй делают выездные Сабантуи в других регионах нашей страны. То есть регулярно разные районы муниципальные Татарстана ездят в командировки в разные точки России — в Пермь, Пензу, Ульяновск, под Самару, на Новосибирск достался», — добавили в исполкоме.







В пресс-службе исполкома подчеркнули, что будут платить штраф, только если так решит суд. Пока в исполкоме затрудняются сказать, кто из служащих может оказаться виновным.