«Не хотела, чтобы парень уезжал»: сибирячку поймали за звонок о бомбе в поезде

Девушка сообщила о бомбе в поезде из Новосибирска в Екатеринбург утром 27 ноября
Девушка сообщила о бомбе в поезде из Новосибирска в Екатеринбург утром 27 ноября

Транспортные полицейские поймали девушку, 27 ноября сообщившую о бомбе в поезде из Новосибирска в Екатеринбург.


«Утром того дня транспортным полицейским передали, что по номеру 112 позвонила неизвестная женщина и сообщила, что в поезде из Новосибирска в Екатеринбург заложено взрывное устройство», — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.


Оперативники эвакуировали пассажиров из поездов «Новокузнецк – Москва» и «Нерюнгри – Москва», выставили на вокзале оцепление. Кинологи с собаками проверили составы и не нашли взрывных устройств. После проверки поезда отправились по маршруту, задержка составила от 15 до 25 минут, сообщали ранее в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.


Сотрудники отдела по противодействию экстремизму транспортной полиции вместе с новосибирским управлением ФСБ нашли и задержали подозреваемую — ей оказалась ранее судимая за кражу 19-летняя жительница Новосибирска.


Полицейским сибирячка рассказала, что позвонила с телефона своей подруги.


«Не хотела, чтобы парень уезжал», — объяснила причину поступка девушка.


Она добавила, что вину признаёт и раскаивается.



В отношении девушки возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

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