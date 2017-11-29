«Не хотела, чтобы парень уезжал»: сибирячку поймали за звонок о бомбе в поезде

Девушка сообщила о бомбе в поезде из Новосибирска в Екатеринбург утром 27 ноября

Транспортные полицейские поймали девушку, 27 ноября сообщившую о бомбе в поезде из Новосибирска в Екатеринбург.







«Утром того дня транспортным полицейским передали, что по номеру 112 позвонила неизвестная женщина и сообщила, что в поезде из Новосибирска в Екатеринбург заложено взрывное устройство», — рассказали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СФО.







Оперативники эвакуировали пассажиров из поездов «Новокузнецк – Москва» и «Нерюнгри – Москва», выставили на вокзале оцепление. Кинологи с собаками проверили составы и не нашли взрывных устройств. После проверки поезда отправились по маршруту, задержка составила от 15 до 25 минут, сообщали ранее в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.







Сотрудники отдела по противодействию экстремизму транспортной полиции вместе с новосибирским управлением ФСБ нашли и задержали подозреваемую — ей оказалась ранее судимая за кражу 19-летняя жительница Новосибирска.





Полицейским сибирячка рассказала, что позвонила с телефона своей подруги.





«Не хотела, чтобы парень уезжал», — объяснила причину поступка девушка.







Она добавила, что вину признаёт и раскаивается.











В отношении девушки возбудили уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст. 207 УК РФ).

