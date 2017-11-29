Новосибирец получил награду Паралимпийского комитета и корзину с колбасой

Молодой новосибирский фехтовальщик Максим Шабуров получил от Паралимпийского комитета России премию «Возвращение в жизнь».


Максим Шабуров (справа) на вручении премии «Возвращение в жизнь»
Максим Шабуров (справа) на вручении премии «Возвращение в жизнь»


Эту премию Паралимпийский комитет России учредил в 2005 году, её вручают спортсменам, тренерам, специалистам в области адаптивного спорта, которые достигли высоких результатов и внесли значительный вклад в развитие движения среди людей с ограниченными возможностями. 21-летний новосибирец стал лауреатом премии в номинации «Преодоление». Вручили награду спортсмену 27 ноября в Москве.


«Я начал заниматься с 2011 года, практически уже семь лет. Меня на тренировки привела мама. Сначала не хотел заниматься фехтованием, потому что занимался настольным теннисом уже шесть лет. Но потом всё быстро завертелось, у меня стало получаться, уже не до тенниса было, начал полностью отдаваться фехтованию», — рассказывает Максим Шабуров.


В этом году Максим стал трёхкратным чемпионом мира по фехтованию среди спортсменов с поражениями опорно-двигательного аппарата, на этих же соревнованиях завоевал и серебряную медаль.


«Чемпионат мира проходил в Риме в начале ноября. Было сложно: конкуренция высокая, у меня почти все поединки шли вровень по очкам. Были серьёзные соперники, особенно на шпаге, — англичанин Пиерс Гилливер, мой "хороший друг", с которым мы вместе кусаемся до последнего. А на поединках на сабле в финале встретился с сильным венгром Ричардом Освахтом», — вспоминает спортсмен.


Максим говорит, что номинация на премию «Возвращение в жизнь» стала для него неожиданностью. Хотя один из друзей спортсмена ещё на чемпионате мира предположил, что Максима номинируют — в этом году новосибирец завоевал много медалей.

 

Максим Шабуров (второй слева) на награждении на чемпионате мира в Риме
Максим Шабуров (второй слева) на награждении на чемпионате мира в Риме


«Прилетел в Москву, мне позвонили из Паралимпийского комитета и сказали, что меня номинировали. Неожиданно, конечно. На вручении столько людей было, много из администрации президента. Я не привык к таким массовым мероприятиям», — делится впечатлениями спортсмен.


За победу в номинации «Преодоление» Максиму подарили статуэтку, также спортсмен получил призы от спонсоров: подарочные карты, мужскую косметику, красиво оформленную корзину с колбасой. «Много подарков, думал, не увезу их», — шутит Максим.


Сейчас новосибирец готовится к Кубку России, который пройдёт в январе, а потом начнутся этапы Кубка мира. «В этом году Максим стал трёхкратным чемпионом мира, такого в России в паралимпийском фехтовании за 10 лет не было. В 2016 году нас лишили Паралимпиады, теперь нам надо [на неё] попасть. Всё не от нас зависит, но будем стараться попадать, главное, чтобы допустили», — говорит тренер спортсмена Мурат Конурбаев.

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