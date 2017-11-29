Дорожники из Подмосковья согласились отремонтировать Северный обход за полмиллиарда
Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» нашло подрядчика, который отремонтирует Северный обход Новосибирска.
Единственным участником конкурса стала компания «Сибстройдор», которая зарегистрирована в городе Балашиха Московской области. Она отремонтирует два участка дорог за 542,3 млн рублей.
«Контракт заключается с единственным подрядчиком, обществом с ООО "Сибстройдор", на условиях, предусмотренных документацией о закупке», — сообщается в документах лота.
Победитель аукциона должен будет выполнить работы с 15 декабря 2017 года по 22 октября 2018 года. Подрядчику предстоит отремонтировать Северный обход Новосибирска в Коченёвском и Новосибирском районах области и участок автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирском и Коченёвском районах.
В общей сложности за полмиллиарда отремонтируют 26 км трассы.
«Состояние покрытия — неудовлетворительное, характеризуется наличием многочисленным дефектов — в отдельных плитах имеются две и более силовые трещины на всю глубину, а также сетка трещин на расстоянии до метра от шва», — говорится в документах закупки.
Подрядчик должен будет предоставить двухлетнюю гарантию на выполненные работы. Контракт будет финансироваться из федерального бюджета.
В конце октября «Сибуправтодор» также объявлял аукционы на капремонт двух участков протяжённостью 14 и 15 км автодороги Р-254 «Иртыш».
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Ольга Власова
Фото Ольги Бурлаковой