Дорожники из Подмосковья согласились отремонтировать Северный обход за полмиллиарда

Работы по ремонту Северного обхода завершатся к ноябрю следующего года 
Работы по ремонту Северного обхода завершатся к ноябрю следующего года 

Федеральное управление автомобильных дорог «Сибирь» нашло подрядчика, который отремонтирует Северный обход Новосибирска. 


Единственным участником конкурса стала компания «Сибстройдор», которая зарегистрирована в городе Балашиха Московской области. Она отремонтирует два участка дорог за 542,3 млн рублей. 


«Контракт заключается с единственным подрядчиком, обществом с ООО "Сибстройдор", на условиях, предусмотренных документацией о закупке», — сообщается в документах лота. 


Победитель аукциона должен будет выполнить работы с 15 декабря 2017 года по 22 октября 2018 года. Подрядчику предстоит отремонтировать Северный обход Новосибирска в Коченёвском и Новосибирском районах области и участок автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирском и Коченёвском районах.


В общей сложности за полмиллиарда отремонтируют 26 км трассы.


«Состояние покрытия — неудовлетворительное, характеризуется наличием многочисленным дефектов — в отдельных плитах имеются две и более силовые трещины на всю глубину, а также сетка трещин на расстоянии до метра от шва», — говорится в документах закупки.


Подрядчик должен будет предоставить двухлетнюю гарантию на выполненные работы. Контракт будет финансироваться из федерального бюджета.


В конце октября «Сибуправтодор» также объявлял аукционы на капремонт двух участков протяжённостью 14 и 15 км автодороги Р-254 «Иртыш».

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